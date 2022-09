पुलिस जिस जानवर को भेड़िया समझ रही थी, उसकी सच्चाई निकली कुछ और

Viral News: धोखा कोई भी खा सकता है, चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर आम इंसान. अमेरिका से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां पुलिस ने एक डॉग को भेड़िया समझ लिया. आनन-फानन में उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया. लेकिन जब पुलिस के अधिकारी इस जानवार के पास पहुंचे तो सारे के सारे दंग रह गए. दरअसल ये किसी का पालतू कुत्ता था जो अपने मालिक से अलग हो गया.

ये घटना अमेरिका के ओकलाहोमा राज्य की है. यहां की सिटी पुलिस विभाग ने एक चिल्ड्रन डे केयर ,का दौरा किया. दरअसल उन्हें खबर मिली थी कि पेनसिल्वेनिया के आसपास लोगों ने एक भेड़िए को देखा है. लेकिन बाद में, अधिकारियों ने पुष्टि की कि जानवर वास्तव में एक भेड़िया नहीं था, बल्कि लापता कुत्ता था. दरअसल इसे देख कर लोग इसलिए गच्चा खा गए क्योंकि डॉग की ये अलग नस्ल थी. इसमें 85 फीसदी भेड़िए की हाइब्रिड थी बाकी अलास्का मालाम्यूट डॉग का मिश्रण था.

लोग खा गए धोखा

बाद में पुलिस विभाग ने स्थानीय लोगों को ये बताने के लिए ट्विटर पर एक बयान जारी किया कि पालतू कुत्ते को उसके चिंतित मालिक के साथ फिर से मिला दिया गया है. यहां के एक शख्स ने बताया कि उसने कैसे पालतू जानवर को जंगली जानवर समझ लिया. उन्होंने कहा, ‘ये एक भेड़िये की तरह दिखता है.’

The Big Bad Wolf? 🐺

Nah, a cuddly puppy. This morning a wolf was spotted near a daycare at N. Hefner & Penn. Officers learned our partners at Village PD had a report of resident who lost their 85% wolf & 15% Alaskan Malamute pet. The cordial canine was reunited w/it’s owner. pic.twitter.com/7v3T0uzI3Q

— Oklahoma City Police (@OKCPD) September 13, 2022