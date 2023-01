फड़फड़ा रहा था फंसा कबूतर, होर्डिंग पर चढ़कर पुलिसकर्मी ने बचाई जान, देखिए खतरनाक वीडियो

Policeman Risks Life to Rescue Pigeon: सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं. इनमें से कुछ वीडियो तो प्लान करके बनाए गए होते हैं तो कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो किसी एक घटना के होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस होर्डिंग के तार पर फंसे कबूतर को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता हुआ दिख रहा है. लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

वीडियो (Viral Video on Social Media) में बेंगलुरू के एक पुलिसकर्मी को तार में फंसे कबूतर को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हुए ऊपर चढ़ गया. ट्विटर पर वायरल हो रहे वीडियो (Cop Rescues Pigeon without Safety) को देखकर लोग मिले-जुले रिएक्शन दे रहे हैं. छोटी सी क्लिप में जिस तरह पुलिसकर्मी को दया दिखाते हुए देखा जा रहा है, वो बहुत से लोगों को पसंद आ रहा है तो बहुत से लोग इसे सही नहीं पता रहे हैं.

कबूतर को बचाने के लिए दौड़ा पुलिसकर्मी

वायरल हो रही क्लिप टेक सिटी बेंगलुरू की है, जहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कबूतर के लिए अपनी जान खतरे में डालते हुए देखा जा सकता है. कुल 27 सेकंड की ये क्लिप राजाजीनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की है. क्लिप में एक पुलिसकर्मी को होर्डिंग पर बिना किसी सेफ्टी गियर के चढ़ते हुए देखा जा सकता है. वो ऊपर पहुंचकर एक कबूतर को बचाता है, जो होर्डिंग के तार में फंसकर फड़फड़ा रहा था. वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया है लेकिन कुछ लोगों ने इस पर निगेटिव कमेंट भी किए हैं.

The hidden and unexplored side of a policemen. Well done Mr Suresh from @rajajinagartrps pic.twitter.com/D9XwJ60Npz

— Kuldeep Kumar R. Jain, IPS (@DCPTrWestBCP) December 30, 2022