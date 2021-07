'इंटरनेट पर प्यार' बेचती है ये हसीना, दुनिया में पहली बार ऑनलाइन बिक गए जज़्बात, कीमत लगी करोड़ों में

Marti Renti नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर खूबसूरत हसीना ने ये अनोखा काम किया. (Credit-Marti Renti/Instagram)

प्यार की कोई कीमत (Love Sold Online) नहीं होती, ऐसी बातें अब भूल जाइए. पोलैंड (Poland) की एक हसीना ने इंटरनेट पर प्यार और जज्बात (Girl sells Digital Love) की भी बोली लगा दी और करोड़ों की संपत्ति (Virtual Love sold on NFT) कमा चुकी है. News18Hindi

Last Updated : July 21, 2021, 11:06 IST









वर्चुअल युग (Virtual World) में और कुछ देखना बाकी नहीं रह गया था. अब सामान और घर-संपत्ति के अलावा प्यार भी ऑनलाइन (Online Shopping) बिक रहा है. पोलैंड की खूबसूरत हसीना मार्टा रेंटल (Marta Rentel) ने दावा किया है कि इंटरनेट पर प्यार (Love Sold Online ) बेचकर उसने अच्छी खासी रकम कमा ली है. वर्चुअल प्यार (Girl sells Digital Love) से मिली उसकी ये रकम डिजिटल फॉर्म (Virtual Love sold on NFT) में है.



21 साल की मार्टा (Marta Rentel) का दावा है कि उसने वर्चुअली प्यार की कीमत (Virtual Love sold on NFT) लगाकर 1 लाख 85 हजार पाउंड की रकम कमाई है. मार्टा की ये संपत्ति नॉन फंगिबल टोकन यानि NFT फॉर्म में है. NFT भी Cryptocurrency और Bitcoin की तरह डिजिटल संपत्ति है. इसका लेन-देन डिजिटल चीजों को खरीदने और बेचने में किया जाता है.



21 साल की हसीना के कीमती जज़्बात

पोलैंड की रहने वाली 21 साल की मार्टा (Marta Rentel) एक टिकटॉक स्टार (TikTok) हैं और अब वो दुनिया ऐसी पहली लड़की हैं, जिन्होंने वर्चुअली (Virtual Love sold on NFT) प्यार को बेचा हो. मार्टा का दावा है कि एक रहस्यमय शख्स ने उनका वर्चुअल प्यार (Girl sells Digital Love) खरीदा है. इससे उन्हें भारतीय मुद्रा के मुताबिक 1 करोड़ 86 लाख से भी ज्यादा की रकम हासिल हुई है. ये सारी संपत्ति उन्हें NFT फॉर्म में मिली है. NFT डिजिटल संपत्ति का नया ज़रिया है, इसका इस्तेमाल आर्ट, ग्राफिक्स, म्यूज़िक जैसी चीज़ों को डिजिटली खरीदने के लिए किया जाता है. अब मार्टा ने इसी फॉर्म में अपने जज़्बात भी डिजिटली बेच दिए हैं.



प्यार के खरीददार से होगी मुलाकात

मार्टा ने खुद इस बात की जानकारी अपने Instagram अकाउंट पर दी है. उसने बताया है कि अब 1 मिलियन पोलिश मुद्रा में उसके जज़्बात को एक रहस्यमय शख्स ने खरीदा है. इस शख्स का पूरा हक मार्टा के डिजिटल लव पर होगा. खरीददार को मार्टा के साथ फिजिकल वर्ल्ड में डिनर के लिए भी इनवाइट किया जाएगा. मार्टा सोशल मीडिया पर खासी पॉपुलर हैं. वे TikTok पर Marti Renti नाम से अकाउंट चलाती हैं और उनके 2.4 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं.



माना जा रहा है मार्टा के डिजिटल लव का मतलब ग्राफिक्स, फोटो, वीडियो गेम, यूट्यूब मूवी, गाने और एनिमेशन हो सकते हैं क्योंकि NFT के ज़रिये इसी तरह के कंटेंट बेचने और खरीदने की आज़ादी है. मार्टा कहती हैं कि डिजिटल का मतलब ऐसा प्यार होता है, जो भौतिकता से ऊपर हो.

