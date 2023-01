Leopard And Porcupine Viral Video: मां अपने बच्चे के लिए दुनिया की हर के ताकत के सामने खड़ी हो जाती है, उससे भ‍िड़ जाती है. इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से भी बढ़कर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ मां है. ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव सेही (Porcupines)और तेंदुए (Leopard) की टक्‍कर देखी जा सकती है. तेंदुआ सेही के बच्‍चे पर हमला करने की कोशिश करता है पर वह ढाल बनकर खड़ी हो जाती है. और बच्चा अपने मां बाप के पीछे छिपते हुए अपनी जान बचाता है. यह वीडियो यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है.

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू (IAS officer Supriya Sahu) ने वीडियो ट्वीट किया है. इसमें दिख रहा कि सेही का जोड़ा अपने बच्चे के साथ सड़क पार करते दिखाई दे रहे हैं, तभी एक तेंदुआ उन पर हमला कर देता है. दोनों अपने बच्चे को बीच में रखकर बचाने की कोशिश करते हैं. हालांकि, तेंदुआ अपनी पूरी ताकत लगा देता है. वह बच्‍चे को निगलना चाहता है. पर बच्‍चा बार-बार अपनी मां के पीछे जाकर छिप जाता जाता है. मां तेंदुए के सामने आकर डट जाती है और अपने कंटीले तारों से उसे रोकती है. तेंदुआ आगे पीछे हर तरफ से कोशिश करता है, उसे दबोचना चाहता है. करीब बीस बार वह बच्‍चे को अपना शिकार बनाने के लिए झपट्टा मारता है पर हर बार वह विफल रहता है. और आख‍िरकार थक कर तेंदुआ को वापस लौटना पड़ता है.

Porcupine parents provide Z class security to their baby from a leopard,fighting valiantly & thwarting all attempts of the leopard to even touch their baby. Most incredible ❤️ By the way a baby porcupine is called ‘porcupette’. Video- unknown shared on SM pic.twitter.com/wUdVb3RTs7

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) January 20, 2023