Positive Video: जब चलती स्कूटी ने पकड़ी आग, बुझाने के लिए दौड़ पड़े आसपास के मददगार, देखें

Social Media Viral: सोशल मीडिया पर रोजाना कोई-न-कोई वीडियो वायरल होता है. लेकिन कभी ऐसा भी वीडियो वायरल होता है जिसे देखकर व्यूअर्स देख कर सिहर जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो IFS ऑफिसर सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो में एक स्कूटर में आग लगने पर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े और आग बुझाने की कोशिश करने लगे. वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट के मात्र एक घंटे के अंदर 4,000 व्यूज मिल चुके हैं.

एक सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक कपल स्कूटर से आता है. जैसे ही महिला स्कूटर से उतरती है उसको गाड़ी में आग दिखाई देती है. इस पर महिला ने अपने साथी को तुरंत बताती हुई दिखती है. वो शख्स जैसे ही गाड़ी में आग देखता है, डरकर नर्वस होने लगता है. वह शख्स जैसे-तैसे आग बुझाने की कोशिश करता है. पर कुछ ही क्षण में आसपास के लोग आग बुझाने और शख्स की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. आग बुझाने के लिए, कुछ लोग गाड़ी पर पानी फेंकने लगते हैं तो एक शख्स फायर-एक्सटिंगशर लेकर आता है.

अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने लिखा-‘ ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है, आपदा से बचाने के लिए हाथ-जुड़ जाते है.’

This can happen only in India. Joining hands to avert disaster💕 pic.twitter.com/FU0ss3olZ2

