'25 लाख रुपये ले लो और इस शहर में बस जाओ', यहां लोगों को दिया जा रहा है शानदार ऑफर !

Town in Italy Offering Money To Move Here: एक शानदार घर खरीदने का सपना तो सबका होता है, लेकिन इंसान को अपने बजट के मुताबिक फ्लैट या फिर छोटे घर में ही संतुष्ट रहना पड़ता है. ऐसे में अगर कोई आपको न सिर्फ बना-बनाया घर ऑफर करे, बल्कि उसमें रहने के लिए पैसे भी दे, तो कैसा होगा? आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे भला ऐसा कहा होता है, लेकिन ऐसा ही ऑफर मिल रहा है इटली के एक शहर में.

हमारे देश में घर लेने के सपने में ही लोगों का आधी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जहां की सरकार आपको सिर्फ यहां आकर बसने के लिए 25 लाख रुपये ऑफर कर रही है. आखिर इतनी मेहरबानी लोगों पर क्यों की जा रही है, चलिए आपको बताते हैं. दक्षिण-पूर्व इटली के Presicce शहर के अधिकारियों ने ऐलान किया है कि वे शहर में खाली पड़े मकानों को खरीदने और उनमें बसने के लिए लोगों को 30 हजार यूरो देंगे.

खूबसूरत लोकेशन पर शानदार प्रॉपर्टी

प्रेसिचे शहर को अगर इस तरह बसाने के लिए लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जगह पूरी तरह वीरान ही होगी. स्थानीय पार्षद अल्फ्रेडो पालिस के मुताबिक शहर की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए ये योजना बनाई है. इस योजना के तहत 1991 से पहले बने कई खाली मकानों में लोगों को दोबारा बसाने की तैयारी है. इन घरों को उनके मालिक छोड़ चुके हैं. हालांकि ये बेहद खूबसूरत लोकेशन हैं या फिर यूं कहें कि प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं. एक वक्त में ये शहर ऐतिहासिक तौर पर अद्भुत वास्तुकला का भी केंद्र रहा है. जिसकी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शानदार तस्वीरें डाली हुई हैं.

कैसे किया जा सकता है आवेदन ?

ये बेहतरीन ऑफर हासिल करने केलिए आवेदन प्रक्रिया प्रेसिचे की वेबसाइट पर जल्द शुरू की जा सकती है. ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट देखी जा सकती है. यहां मौजूद मकानों की कीमत 25 हज़ार यूरो है, जिसमें 50 वर्गमीटर का मकान आ जाएगा. इसमें 25 लाख रुपये से ज्यादा की मदद तो सरकारी तौर पर ही आपको मिल जाएगी. आपको याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले भी इटली के कलैब्रिया में बसने के लिए सरकार ने 24.76 लाख रुपये का ऑफर दिया था.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news