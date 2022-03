रूस ने खोजा तबाही का नया तरीका, यूक्रेन में बिल्डिंग की छतों पर रहस्यमयी संकेतों से दहशत

रूस के हमले तबाह हो रहे यूक्रेन में इन दिनों एक रहस्यमयी सिंबल की चर्चा जोरों पर है. सोशल मीडिया पर यूक्रेन के लोग एक-दूसरे को आगाह कर रहे हैं कि ऐसे सिंबल वहां तबाही ला सकते हैं. यूक्रेन की राजधानी कीएव के लोकल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर लोगों को चेतावनी दी है कि वो इन सिंबल्स से सावधान रहें.

असल में इन दिनों कीएव (Kyiv) में बिल्डिंग्स की छतों और सड़कों पर क्रॉस का एक निशान बना हुआ पाया जा रहा है (A sign of a cross is being found on the roofs and streets of buildings in Kyiv). डेली स्टार की खबर के मुताबिक माना जा रहा है कि ऐसे निशान रूस को समर्थन देने वाले गद्दारों ने बनाए हैं (Traitors who supported Russia made a mark) ताकि रूसी मिसाइल सीधे इन बिल्डिंग्स को और मार्गों को निशाना बना सकें. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज और चेतावनी भरे संदेश खूब चल रहे हैं. ट्विटर पर जारी एक वीडियो में बिल्डिंग की छत पर गैस पाइप के ऊपर लाल रंग का क्रॉस बना दिख रहा है.

सौ.सोशल मीडिया: ऐसे निशान के ज़रिए रुसी सेना को मिसाइल दागने के लिए संकेत दे रहे हैं समर्थक

हर बिल्डिंग की छत पर निगरानी की अपील

कीएव (Kyiv) की लोकल सरकार ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि वो हाई राइज़ बिल्डिंग की छतों पर चेक करें कि क्या ऐसे निशान वहां भी बनाए गए हैं. एक और संदेश में कहा गया है कि लकड़ी पर ऐसे टैग या तो पेंट कर के बनाए गए होंगे या रिफ्लेक्शन वाले टेप से (Such tags on wood may be made either by painting or with reflective tape). लोगों से अपील की गई है कि ऐसे सिंबल्स को किसी तरह कवर कर दें. या तो इन्हें धूल वगैरह से ढक दें या फिर किसी तरह मिटा दें.

संदेहास्पद निशान देखते ही सूचना देने के आदेश

इतना ही नहीं, अथॉरिटीज ने लोगों को इस बात से भी सतर्क किया है कि मुख्य चौराहों या इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के पास एक छोटा ट्रांसमीटर लगा हो सकता है. कीएव के मेयर विटाली क्लिश्को (Mayor Vitaly Klishko) ने एक बयान देकर कहा है कि सिटी ऑफिशियल्स ने लोगों से अपील की है कि वे टैग किए गए लोकेशन के बारे में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को तुरंत बताएं और जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं उनके बारे में सूचना दें. मेयर ने यूक्रेन में रहकर रूस का साथ देने वाले गद्दारों को 15 से 20 साल की सजा देने की चेतावनी दी है. यूक्रेन में रूस को समर्थन देने वाले गुट भी भारी तादाद में हैं.

