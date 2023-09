जब से एंडोस्कोपी (Endoscopy)आई है, शरीर के अंदरूनी हिस्‍सों की जांच करना काफी आसान हो गया है. बिना चीरा लगाए बेहद आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कहां किस स्‍तर की खराबी है. इसमें गले, गुदा या मूत्र मार्ग से कैमरा शरीर के अंदर डाला जाता है. शरीर के उस भाग को स्प्रे या एनेस्थेसिया के माध्यम से सुन्न कर दिया जाता है. इसके बावजूद इसे करना इतना आसान नहीं. कई बार तो काफी दर्द भी होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मह‍िला डॉक्‍टर ने खुद की एंडोस्‍कोपी कर डाली. नतीजा हैरान करने वाला था.

सोशल साइट X पर @TansuYegen एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. कैप्‍शन में लिखा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की एक प्रोफेसर खुद पर एंडोस्कोपी कर रही हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि मह‍िला प्रोफेसर ने खुद ही हाथ में मशीन ली हुई है. पहले वह कैमरा अपने मुंह क माध्‍यम से अंदर डालती हैं. फ‍िर एंडोस्‍कोपी करने लगती हैं. ऐसा लग रहा कि उन्‍हें दर्द भी नहीं हो रहा है. वह बेहद आसानी से कैमरे को शरीर के अंदर इधर-उधर ले जाती हैं. अंदरूनी अंगों को देखने की कोश‍िश करती हैं. वीडियो के पीछे स्‍क्रीन पर आप इसे देख भी सकते हैं.

A Professor of Gastroenterology, performing endoscopy on herself.

