स्टेडियम में शादी के लिए लड़के ने किया प्रपोज, देखते ही भाग खड़ी हुई लड़की

कई लड़कियों की चाहत होती है कि उन्हें फिल्मी अंदाज में प्रपोज (Proposal in a filmy way) किया जाए. आपने कई ऐसे वीडियो देखें होंगे जिसमें लड़का लड़की को किसी पब्लिक प्लेस पर या लाइव मैच के दौरान सरेआम शादी के लिए प्रपोज (Marriage proposal during live match) कर रहा होता है, जिसके बाद ऐसे वीडियो वायरल (Viral video) हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है लेकिन ये कोई प्यारा प्रपोजल वीडियो (Cute proposal video) नहीं है बल्कि आप इसे प्रपोजल गोन रॉन्ग वीडियो (Proposal gone wrong video) कह सकते हैं.दरअसल, यूएस के मैसाचुसेट्स में स्थित पोलर पार्क (Polar Park in Massachusetts, USA) में माइनर लीग बेसबॉल गेम (Minor league baseball game) के दौरान एक जोड़े का वीडियो फिल्माया गया. इस जोड़ी को स्टेडियम के बड़े पर्दे पर चीयर करते हुए भी देखा गया. दोनों ने अपनी पसंद की टीम को सपोर्ट करने के लिए उस टीम की टीशर्ट पहनी हुई थी. आपको बता दें कि वीडियो में दिखाया गया कि लड़का एक अंगूठी को पकड़े हुए एक घुटने के बल नीचे बैठ जाता है और अपने साथ आई लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है. आप सुन पाएंगे कि लोग उस लड़के को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि सबको यह नजारा बहुत प्यारा लग रहा होता है लेकिन हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि जिस लड़की को लड़का प्रपोज कर रहा था उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया.जानकारी के अनुसार उसे यह पल बिल्कुल रोमांटिक नहीं लग रहा था. उसे देख कर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह सब देखकर उसका मूड अचानक बहुत खराब हो गया था. जिसके बाद लड़की पीछे हो जाती है और सोच में पड़ी उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो और उसे देख कर पता चल रहा है कि वह बेहद असहज महसूस कर रही थी. आपको बता दें कि यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़की उस मंच से दौड़ते हुए चली जाती है, उसने जाते समय भीड़ से कहा कि उसे जाना है. वहीं वो लड़का पूरी तरह से निराश होकर अपने एक घुटने के बल पैर बैठा रह गया, जैसे वो वहीं जम गया हो.आपको बता दें कि यह वीडियो इंस्टाग्राम (Instagram video) पर पोस्ट होते ही वायरल हो गया. लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहें हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि प्यार मर चुका है तो कुछ लोग लड़के को योद्धा बता रहे हैें. कई यूजर्स को लड़के के लिए बहुत बुरा लग रहा है और वो लड़की को फटकार लगा रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि वो प्रपोजल के लिए साफ शब्दों में मना भी कर सकती थी.