मनोवैज्ञानिक ने बताए 4 तरीके, अगर अपनाए तो पक्का आपके प्यार में पड़ जाएगा कोई भी !

जब आप किसी को पसंद करते हैं, तो हमेशा ही चाहेंगे कि सामने वाला भी आपको पसंद करे. अगर आप लकी हैं तो ये आपके साथ नेचुरली होता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो कुछ आसान ट्रिक्स के ज़रिये आप इसे पॉसिबल (Psychologist told 4 ways to fall for you) बना सकते हैं. चलिए आपको हम बताते हैं रिलेशनशिप एक्सर्ट किम्बर्ले मॉफिट (Kimberly Moffit) के बताए हुए कुछ ऐसे ही टिप्स.

@ask_kimberly नाम के टिकटॉक अकाउंट से किम्बर्ले मॉफिट ने कुछ टिप्स बताए हैं. उनका दावा है कि इन टिप्स के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है, जो सामने वाली की भावनाएं आपके लिए उभारने की कोशिश करता है. रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के तौर पर काम करने वाली किम्बर्ले का कहना है कि ये टिप्स काफी कमाल के हैं.

कैसे सामने वाले को होगा आपसे प्यार ?

किम्बर्ले का दावा है कि उन्होंने अपने करियर में तरह-तरह की स्टडी करके ये इंसान के मन को पढ़ने की कोशिश की है, इसी के ज़रिये उन्होंने कुछ टिप्स तैयार किए हैं. किम्बर्ले के मुताबिक इसे रेसिप्रोकल लाइकिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं. किम्बर्ले का कहना है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो इसके बारे में उन्हें बताएं और उस स्पेशल कनेक्शन को उसे महसूस कराएं.

दूसरा टिप्स ये है कि एक-दूसरे के बीच की समानताओं पर बात करें. ये समानताएं कुछ भी हो सकती हैं और इससे सामने वाला आपको खुद की ही तरह देखना शुरू कर देगा.

मेकअप करने के बजाय कभी-कभी अपनी नेचुरल लुक के साथ भी मिलें. खासतौर पर अगर आप किसी लड़के को पसंद करती हैं तो उसे अपनी नेचुरल स्किन भी देखने दें, इससे आप दोनों कम्फर्ट महसूस करेंगे.

चौथे टिप के तौर पर किम्बर्ले का कहना है कि आप सामने वाले को ये भी बताएं कि आपकी दिलचस्पी दूसरे लड़कों में भी है, इससे उसकी प्रोटेक्टिव इंस्टिक्ट जागेगी और वो आपके साथ रिश्ता पक्का करना चाहेगा.

अब तक के टिप्स से बिल्कुल अलग है राय

किम्बर्ले के इन टिप्स को पढ़कर आपको वो पुरानी बातें याद आ रही होंगी, जिनमें कहा जाता है कि जिसे आप पसंद करते हैं, उसे इग्नोर करें ताकि उसे आपकी कद्र हो. उससे मिलने के वक्त सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करें या फिर दूसरों पर अटेंशन कम दें, तभी रिश्ता मजबूत होगा. इससे अलग एक बार इन टिप्स को फॉलो करके देखा ज़रूर जा सकता है.

