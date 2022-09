हाथ-पैर से बोतल पकड़ दूध पीता दिखा पपी, मुंह से निकालता रहा क्यूट आवाजें

बच्चे को मासूम होते ही हैं. चाहे किसी का मूड कितना भी खराब रहे, बच्चे लोगों का मूड फ्रेश कर देते हैं. अब चाहे इंसान के बच्चे हों या किसी जानवर के. बच्चे तो बच्चे ही हैं. बड़े होने के बाद उनमें समझ आ जाती है. इससे उनकी मासूमियत खत्म हो जाती है. जानवरों के बच्चे भी बेहद क्यूट होते हैं. बचपन से उन्हें जिस माहौल में रखा जाता है, वो वैसे ही ढल जाते हैं. अगर खूंखार जानवरों को भी दुलार भरे माहौल में रखा जाए, तो वो भी शालीन हो जाते हैं. तभी तो अब कई लोग मगरमच्छ भी पाल लेते हैं.

जानवरों को जैसी परवरिश मिलती है, वो उसी में ढल जाते हैं. खासकर डॉग्स तो इंसानों के साथ एडजस्ट करने के लिए ही बने हैं. उनकी हर एक्टिविटी लोगों को एंटरटेन करती है. डॉग्स खासकर अपने मालिक के लिए ही जीते हैं. अगर आपने सड़क के कुत्ते को एक दिन रोटी खिला दी, तो वो जिंदगीभर के लिए आपका गुलाम हो जाता है. और अगर किसी डॉग को आपने बचपन से पाल लिया, तब तो वो आपको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा. ऐसा ही एक बच्चा एक शख्स अपने घर ले आया, जिसकी फोटोज काफी वायरल हो रही है.

खुद से पीता दिखा दूध

वायरल वीडियो में एक पपी अपने हाथ-पैर से दूध पीता नजर आया. आमतौर पर ब्रीडर्स डॉग को तब एडॉप्शन पर डालते हैं, जब वो अपनी मां के दूध के बिना रहना सीख जाता है. लेकिन कई बार कुछ डॉग्स अपने बच्चे को फीड करने से इंकार कर देती है. ऐसे में इन पपीज को बोतल से फीड करवाया जाता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही पपी का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें बच्चा बोतल से दूध पीता नजर आया. वो भी अपने ही हाथ और पैर से पकड़कर.

Oh the noise he is making is just melting my heart… pic.twitter.com/lTq3z7OiKT

— The Woof World (@TheWoofWorld) September 2, 2022