गड्ढे में फंसे जानवर ने बाहर निकलने के लिए बना ली सीढ़ी, समझदारी से चकराए लोग

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये पाठ इंसान तो सीखते-सिखाते रहे हैं लेकिन क्या कभी किसी जानवर को दृढ़ता के साथ कोशिश में लीन देखा है. क्या कभी सोचा है कि धरती के सबसे बुद्धिमान जीव का तमगा हासिल किए इंसान के अलावा कई बार जानवर भी ऐसे-ऐसे जुगाड़ी काम करते देखे जाते हैं जिससे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कहीं इन्हें कोई ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही?

टिकटॉक के एक वीडियो को Fred Schultz ने अपने ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया तो लोगों ने खूब पसंद किया. एक प्यारे से रकून का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे अब तक 1 लाख 56 हज़ार से ज्यादा लोगों ने देखा और करीब 10 हज़ार लोगों ने लाइक किया. वीडियो में रकून मुश्किल हालातों ने निपटने की कोशिश करता दिख रहा है जहां आखिरकार उसे सफलता मिल ही जाती है.

जानवर भी जानते है औज़ार का इस्तेमाल!

वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि रकून जिस गहराई में फंसा था वहां से बाहर निकलने के लिए वो कितना बैचैन था. किसी कंस्ट्रक्शन साइट जैसी दिख रही जगह पर गहराई में फंसे रकून के लिए हालांकि हालात जानलेवा नहीं थे लिहाज़ा वीडियो बनाने वाला तल्लीनता से उसकी एक्टिविटी और जुगाड़ लगाने की कला को रिकॉर्ड करने में मशगूल रहा. जहां रकून ने बाहर आने के लिए किसी सीढी की कल्पना की होगी और उसने लिए गहराई में पड़े कचरों में से एक लकड़ी का लंबा चिपटा पट्टा उठाया और उसे गहराई की दीवार पर टिका कर सीढीनुमा बनाने की कोशिश करने लगा. कई बार उसका प्रयास विफल रहा लेकिन कहने है ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बस प्यारे रकून ने हार नहीं मानी और उसे सफलता मिल गई. आखिरी कोशिश में लकड़ी का पट्टा ठीक जगह फिट हो गया जिस पर सीढी की तरह सरपट चढ़कर रकून गहराई वाली जगह से बाहर निकल भागा.

When Raccoons evolve, they’ll become the dominant species over man. It’ll just be a few more million years, but it’s happening. — Joe Floyd (@Jack0Clubs) March 17, 2022

I’m old enough to remember when it was stated as fact that animals don’t use tools. — Nancy-Jo (@gracetocome) March 17, 2022

Cool to see an animal using tools like this, though I’m not sure I could sit there and record an animal struggling instead of helping it, all for the sake of a tiktok video. — Adam (@A_Petherick) March 18, 2022

Stepping in to help is fine if the raccoon was in danger. Letting it escape on its own was a lesson/skill that could very well save its life in the future. — angela ceradsky (@ceradsky) March 18, 2022

रकून की सूझ-बूझ के कायल हो गए लोग

वायरल वीडियो को भर-भर के लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं. लोग रकून की समझ और मेहनत देखकर अचरज में थे. आश्चर्य इस बात का भी था कि आखिर इस जानवर के पास इतना दिमाग कैसे आया कि मुश्किल में फंसे इस हालात से बाहर कैसे आना है. वीडियो पर लोगों ने एक से एक कमेंट किए हैं. एक ने लिखा कि उन्होंने सुना था कि जानवर टूल का इस्तेमाल नहीं करते. मगर इस वीडियो ने उसे गलत साबित कर दिया. एक यूज़र को लगता है कि कुछ सालों बाद ऐसे रकून इंसानों से ज्यादा मुख्य प्रजाति हो जाएंगे.

