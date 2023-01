OMG: इस दुर्लभ जीव को देख याद आ जाएंगे जटायु, देखते ही लोग बनाने लगे वीडियो, जानिए कहां का है मामला!

धरती पर हो रहे असमान्‍य बदलाव कई बार पक्ष‍ियों को भी भटका देते हैं. कई बार तो हमें ऐसे पक्षी या जानवर शहरों में देखने को मिल जाते हैं जो कभी नजर नहीं आते या हम जिन्हें विलुप्त मान लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो कानपुर का वायरल हो रहा है (Himalayan Vulture Found In Kanpur), जिसमें ह‍िमालय की बर्फीली चोटियों में पाया जाने वाला गिद्ध नजर आ रहा है. इसे देखते ही लोग वीडियो बनाने लगे. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुर्लभ गिद्ध की लंबाई इतनी ज्यादा है कि पहली नजर में देखकर आपको लगेगा कि ये जटायु कहां से आ गए?

छह फीट के लंबे पंखों वाला

आपको बता दें कि यह एक विलुप्तप्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध है, जो कानपुर के कर्नलगंज के ईदगाह कब्रिस्तान में मिला है. स्‍थानीय लोगों के मुताबिक एक दो दिन नहीं करीब एक हफ्ते से यह इस इलाके में है. छह-छह फीट लंबे पंखों वाले इस विशालकाय पक्षी को ईदगाह में रहने वाले सफीक नाम के युवक ने अन्य 5 लोगों के साथ मिलकर बड़ी चादर तानकर पकड़ा. तब से इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है. हालांक‍ि, अब इसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया है.

दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध

वन विभाग ने इस गिद्ध को चिड़ियाघर प्रशासन को सौंप दिया है. जहां इसे क्वारंटीन किया गया है. यह भी पता लगाया जा रहा है क‍ि इतनी दुर्लभ प्रजाति का यह गिद्ध आखिर आया कहां से था. इस दौरान उसकी हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है. बताया जा रहा है कि यहां गिद्ध का एक जोड़ा था, एक गिद्ध मौके से उड़ गया.

#WATCH | UP: A rare vulture was captured in Eidgah cemetery of Kanpur’s Colonelganj yesterday. The locals handed it over to Forest Dept.

A local says, “The vulture had been here for a week. We tried to catch it but didn’t succeed. Finally, we captured it when it came down.” pic.twitter.com/7t5QWXiN3h

— ANI (@ANI) January 9, 2023