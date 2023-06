अगर आपको चोट लग जाती है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि आप उस चोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं. उसपर दवाई लगाते हैं, उस जगह की मरहम-पट्टी करते हैं. ताकि चोट जल्दी भर जाए. पहले के समय में अगर किसी दुर्घटना में इंसान का कोई बॉडी पार्ट कट जाता था, तो वो दिव्यांग हो जाता था. लेकिन अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान के कटे बॉडी पार्ट्स को वापस जोड़ा भी जाने लगा है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद अपने चोटिल बॉडी पार्ट को उखाड़ कर फेंक देता है.

आजतक आपने छिपकली को ही अपनी बॉडी से पूंछ अलग करते देखा होगा. जब छिपकली को महसूस होता है तो वो अपनी पूंछ को अलग कर देती है. लेकिन ऐसा करने वाली सिर्फ छिपकली नहीं है. केंकड़े भी कुछ ऐसा ही करते हैं. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक केंकड़ा खुद अपने पंजे को खींचकर बॉडी से अलग कर सकता है. आखिर केंकड़ा ऐसा क्यों करता है?

ये है वजह

केंकड़े के पंजे काफी तेज होते हैं. इसी में अपने शिकार को दबाकर केंकड़ा मार डालता है. लेकिन कई बार शिकार के दौरान उन्हें चोट लग जाती है. ऐसे में पंजे चोटिल हो जाते हैं. इंसानों की तरह या दूसरे जानवरों की तरह केंकड़े इस चोट के ठीक होने का इन्तजार नहीं करते. वो सीधे उस हिस्से को अपने शरीर से अलग कर देते हैं. ऐसा करते एक केंकड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. इसे देखने के बाद कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ.

Crab amputates its own claw. This is how crabs often deal with an injury: Instead of letting it heal like we would, they discard the injured appendage and grow a new one. pic.twitter.com/N9UIOO183R

— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) December 29, 2021