किंग कोबरा तो आप सबने देखा होगा. यह सांप दुनिया के सबसे विषधर सांपों में से एक है. अगर यह डंस ले तो बचा पाना बेहद मुश्क‍िल होता है. इसका शरीर काले रंग का होता है और उसपर सफेद रंग की धारी होती है. लेकिन क्‍या आपने सफेद रंग का कोबरा देखा है? भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप एकदम दुधिया रंग के किंग कोबरा को देख सकते हैं.

सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्‍ट करते हुए लिखा, अल्बिनो कोबरा को इंसानों के बीच से बचाया गया और जंगल में ले जाकर छोड़ा गया. देख‍िए अपनी आजादी पर वह कितना खुश है. जी हां, आपने सही सुना. सफेद रंग के इस कोबरा को अल्बिनो कोबरा के नाम से जाना जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तम‍िलनाडु के कोयंबटूर में यह एक घर के बाहर घूमता हुआ पाया गया. वाइल्डलाइफ़ ऐंड नैचर कन्ज़र्वेशन ट्रस्ट के कर्मचार‍ियों ने इसे ले जाकर जंगल में छोड़ा.

Albino Cobra rescued from human habitation & released in forest.

The joy of freedom at the end😊😊 pic.twitter.com/OI7twF2w8f

