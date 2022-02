सोनम के बाद अब राशि भी निकली बेवफा ! 20 रुपये के नोट पर छलका आशिक का दर्द

Rashi Bewafa Hai Trending : कब क्या इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो जाए, कहा नहीं जा सकता है. कभी ‘रसोड़े में कौन था ‘ का जवाब ढूंढने में लोग जुट जाते हैं तो कभी सोनम गुप्ता की बेवफाई (Sonam Gupta Bewafa Hai) के चर्चे होने लगते हैं. इसी सिलसिले में इस वक्त वायरल हो रहा है एक 20 रुपये का नोट, जिस पर साफ-साफ लिखा है – ‘राशि बेवफा है’ (Rashi Bewafa Hai).

20 रुपये का एक नोट है, जिस पर लिखा गया है – ‘राशि बेवफा है’ (Rashi Bewafa Hai). ये नोट Twitter पर धुआंधार तरीके से वायरल हो रहा है. इंटरनेट पर इस नोट की तस्वीर छा जाने के बाद तरह-तरह के मीम्स बन रहे हैं और लोग बस एक ही बात पूछ रहे हैं कि आखिर राशि कौन है? जिसके जवाब में एक से बढ़कर एक जानकारियां सामने आ रही हैं.

सोनम गुप्ता के बाद राशि हुई बेवफा

ये 20 रुपये का नोट इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कांड हो चुका है. साल 2016 में कुछ नोटों पर सोनम गुप्ता की बेवफाई के किस्से छापकर वायरल किए गए थे. इंटरनेट पर ‘सोनम गुप्ता बेवफा है’ (Sonam Gupta Bewafa Hai) लिखे हुए नोट खूब वयारल हुए थे, जिस पर लोगों ने तरह-तरह Memes बनाए ते. अब उसी तर्ज एक बार फिर ‘राशि बेवफा है’ (Rashi Bewafa Hai) का नोट ट्विटर पर छाया हुआ है.

लोगों के जवाब सुनकर हंस पड़ेंगे

ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट वायरल हो रहे हैं. लोगों ने अपने-अपने स्तर से इसका जवाब भी ढूंढ लिया है कि आखिर ये राशि है कौन और उसे क्या करना चाहिए ?

Ye Rashi Kon Hai

Who is Rashi . In every note written as Rashi bewafa hai . I heard the name of Sonam this time Rashi . pic.twitter.com/uMuNeeeYCd

— Ravi Verma (@verma7050) February 14, 2022