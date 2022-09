चूहे के कातिलाना अंदाज़ ने किया दंग, चाकू पकड़कर शिकार की तलाश करता कैमरे में हुआ कैद

सोशल मीडिया पर एक से एक वीडिओज़ देखने को मिल जाते हैं. कुछ अजब गजब है तो कुछ अतरंगी. जानवरों से जुड़े भी एक से बढ़कर एक वीडिओज़ वायरल होते रहते हैं, जिसे देखकर आपके दिनभर की थकान तो दूर होगी ही. साथ ही आप हंस हंसकर लोटपोट भी हो जाएंगे. यूं तो हर जानवर शरारत करते या शिकार करते खूब दिखाई देते हैं. लेकिन क्या कभी किसी जीव जंतु को कत्ल की तैयारी में देखा है? अगर नहीं तो चलिए मिलवाते हैं एक कातिल चूहे से.

Wildlife viral series: ट्विटर के @Laughs_4_All पर शेयर एक वीडियो में छोटा सा चूहा कत्ल की तैयारी में दिखा. हाथ में चाकू पकड़कर वो ना जानें किसे ढूंढ रहा था. तेजी से वायरल इस वीडियो में लोगों ने अंदाजा लगाया की वो उस बिल्ली की तलाश कर रहा होगा जिसने उसकी चुहिया को मार डाला और अब उसकी जान लेने की तैयारी में है. वीडियो को 2.3 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.



मुंह में चाकू दबाकर क्या शिकार पर निकल गया चूहा

सोशल मीडिया पर एक चूहे का वीडियो वायरल हो रहा है जो मुंह में चाकू पकड़े दिखाई दिया. उसने जिस तरीके से चाकू को थाम रखा था और बेचैन दिखाई दे रहा था उससे तो ऐसा लग रहा था मानों वो किसी के कत्ल की तैयारी में था. और उसी की तलाश में बेचैन हो उठा है. लेकिन कब कैसे और किस का सिर कलम करना है, इसका उसे कोई आइडिया नहीं लग रहा था. नन्हा होकर भी उसने हिम्मत खूब दिखाई और हथियार लिए दिखाई दिया. तो देखने वाले भी उसकी हिम्मत और हौसले से दंग रह गए.

I’m sure he just wants to…you know…chop up some carrots. pic.twitter.com/rYvsGih6wY

— Laughs 4 All (@Laughs_4_All) September 9, 2022