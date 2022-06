कल से इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है ये तस्वीर, देखें अपनाने के बाद क्या हुआ अंजाम?

आज के समय में सोशल मीडिया (Social Media) लोगों की लाइफ का बेहद जरुरी हिस्सा बन गया है. जो भी जानने का मन हो वो सोशल मीडिया पर पता किया जा सकता है. इंसान का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही गुजरता है, ऐसे में लोगों की आधी से ज्यादा जानकारी वही से आती है. ऐसे में कई बार इंटरनेट पर ऐसी जानकारियां भी वायरल हो जाती हैं, जो फेक (Fake News) होती है. बीते कुछ समय से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक तस्वीर को खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें पैकज जूस पीने के सही तरीके (Right Way To Drink Package Juice) को शेयर किया गया.

जूस के छोटे पैक्स में लगे पाइप को आमतौर पर हम लंबे साइड से अंदर डालकर पीते हैं. इसके टिल्टेड पार्ट हम जूस को सक करने के लिए यूज करते हैं. लेकिन वायरल हो रहे पोस्ट में बताया गया कि ये तरीका गलत है. असल में हमें जूस के अंदर टिल्टेड हिस्से को डालना चाहिए और सीधे साइड से जूस को पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. लोग इस पोस्ट को देख यही सोच रहे थे कि आज तक उन्होंने गलत तरीके से जूस पिया है. लेकिन इसके बाद वीडियो सामने आया, जहां इस हैक को अपनाकर जूस पीने की कोशिश की गई. इसके बाद सारा सच सामने आ गया.

ऐसा होता है अंजाम

फेसबुक पर एक महिला ने इस हैक को अपनाकर इसका वीडियो बनाया. उसने मुताबिक़, छोटे हिस्से को जूस के पैक के अंदर घुसाया. इसके बाद उसे अंदर करते हुए लंबे साइड से जूस पीने की कोशिश की. लेकिन ऐसा करने के दौरान पाइप पूरा का पूरा पैकेट के अंदर ही समा गया. वीडियो के आखिर में महिला को अफ़सोस करते देखा गया. इस तरह वायरल हो रहे हैक की सच्चाई सामने आ गई.

लोगों ने किया कमेंट

खूब वायरल हो रहे इस हैक की सच्चाई सामने आते ही लोगों ने इसपर जमकर कमेंट किया. कई ने इसे बकवास बताया. वहीं एक ने लिखा कि क्या इसका कोई सेंस बनता है? पहले कई ने इस हैक को सच मानकर इसे खूब शेयर किया था. लेकिन जैसे ही इसकी सच्चाई सामने आई, लोगों की प्रतिक्रिया चेंज हो गई. वायरल हुए हैक की तस्वीर सबसे पहले इंस्टाग्राम पर कन्फ्यूज्ड आत्मा नाम के पेज पर शेयर की गई थी. वहां से फिर इसे बाकी कई लोगों ने शेयर किया.

Tags: Ajab Gajab, Khabre jara hatke, OMG, Weird news