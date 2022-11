यहां बहती है रहस्यमयी 'खून की नदी', लाल रंग के पानी को देख डर जाते हैं लोग!

Red River in Peru: सोशल मीडिया पर रोज़ाना कुछ न कुछ कंटेंट वायरल ही होता रहता है, कई बार इसमें कुछ ऐसे वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे हंसने-मुस्कुराने की वजह बन जाते हैं तो कभी कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जो हैरानी से हमारी आंखें भर देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें लाल रंग की नदी बह रही है. ये वीडियो देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

प्रकृति अपने अंदर कई राज छिपाये हुए है, जिन में से कुछ को देखकर कई बार खुद की ही आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. पेरू की लाल रंग की नदी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये खून की नदी बह रही हो. लाल पानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखने के बाद लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर नदी का पानी खून जैसा कैसे हो गया?

पेरू में बहती दिखी खून की नदी

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लाल रंग के पानी वाली नदी दिखाई दे रही है. लाल रंग की नदी शायद ही पहले आपने कभी देखी होगी. इस वीडियो में एक नदी तेज रफ्तार में बहती नजर आ रही है, जो पेरू में है. यूं तो घाटी से बहती इस नदी वीडियो वैसे तो पुराना है, लेकिन एक बार फिर से वायरल हो रहा है. कुस्को की इस नदी में ईंट के लाल रंग जैसा पानी बहता नजर आता है, जो दिखने में कमाल का लग रहा है. बताते हैं कि विभिन्न परतों में मौजूद खनिज तत्वों की वजह से नदी का पानी लाल हो गया है. खास तौर पर ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से होता है.

Called Red River, in the country of Peru pic.twitter.com/g6nIuRsJok

— Moon (@Prachi_Ras) August 2, 2020