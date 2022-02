क्या आजतक आप भी गलत तरीके से कर रहे थे शैंपू? एक्सपर्ट ने बताया नहाने का सही तरीका

बजट देश का हो, या अपने घर का इसे बनाना कोई आसान काम नहीं. हर दिन न जाने कितनी छोटी-बड़ी ज़रूरतो और गैरज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. सोचना पड़ता है कि कहां क्या घटाएं कि ज़रूरत वाले काम को प्राथमिकता दी जा सके. कुल मिलाकर एक आम इंसान बूंद-बूंद से घड़ा भरने की कोशिश करता है, तब जाकर सीमित आमदनी में चल पाता है घर-परिवार.

उस पर भी इमरजेंसी खर्चों के लिए एक अलग बजट बनाना होता है. न जाने कब कहां ज़रूरत पड़ जाए. अब इन खर्चों को संतुलित करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी और बताया कि हर रोज़ नहाने और बालों में शैम्पू करने वाले हर साल बड़ी रकम पानी की तरह ही बहा रहे हैं.

हर रोज़ मत नहाना, बूंद-बूंद कर पैसे बचाना

जी हां, बूंद-बूंद से घड़ा भरने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी. यहां एक्सपर्ट्स इसी तर्ज पर बचत के टिप्स दे रहे हैं. वहां लोगों को भारी संकट से गुज़रना पड़ा रहा है. जिसके लिए हर आम इंसान से कुछ सहयोग की अपील की जा रही है. एक रिसर्च के मुताबिक हर दिन नहाने और अपने बालों को शैम्पू करने से बिजली और पानी बेतहाशा खर्च होता है. जितनी देर तक पानी चलता रहेगा उतना ही आपका बजट बिगड़ता रहेगा. लिहाज़ा नहाने की स्पीड बढ़ाकर खर्चे को घटाया जा सकता है. जैसे- अगर आप हर रोज़ 15 मिनट तक नहाते और बाल धोते हैं तो अपनी स्पीड को थोड़ा बढाइए और कम से कम 5 मिनट जल्दी कर लीजिए इससे साल के करीब 7 से 8 हज़ार रुपए बच सकते हैं.

ब्रिटेन में बढ़ रहा है संकट!

एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में भारी ऊर्जा संकट खड़ा हो रहा है. जिसके चलते वहां के लोगों के सामने जीवन-यापन की समस्या आ गई है (Brits are suffering under a cost of living crunch). लगातार बढ़ते बिजली के बिल परेशान कर रहे हैं. अप्रैल महीने में इसके और बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं. इस बीच, खाद्य, ईंधन और परिवहन (Food, fuel and transport) की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हुई है, इस बीच ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें अपनाकर ज़रूरी बिल को बढने से रोका जा सकता है. ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर आवश्यक बिलों पर पैसे बचा सकते हैं. रोज़ नहाने की बजाए कभी-कभी गैप कर सकते हैं, बालों को धोने की स्पीड बढा सकते हैं. घर को गर्म रखने वाली थर्मोस्टैट (thermostat) को एक डिग्री नीचे चलाना, ब्रश या हैंडवॉश करने के दौरान पानी को चलता हुआ न छोड़ना. ये वो छोटी-छोटी टिप्स हैं जिसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर पानी, बिजली, और ईंधन की काफी बचत की जा सकती है.

