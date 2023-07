'सैलरी कम है तो डेटिंग की सोचो भी मत', लड़की ने दी मुफ्त सलाह, अब सदमे में हैं गरीब मर्द!

Men on Low Salaries Should Not Think of Dating: हर कोई चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी तलाश करे, जो उसे प्यार और अच्छा जीवन दे सके. कोई इस मामले में लकी होता है और कोई बहुत मेहनत के बाद अपना पार्टनर तलाश पाता है. ऐसे में डेटिंग ऐप, मैट्रीमोनियल और न जाने कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं ताकि सही इंसान तक पहुंचा जा सके.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने बताया कि हर रिश्ते को कुछ न कुछ चाहिए होता है और जब लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, तो उनका रिश्ता कभी फल-फूल नहीं पाता. 23 साल की रिलेशनशिप एक्सपर्ट लड़की कार्ला एलिया महिलाओं को डेटिंग के टिप्स देती हैं. उन्होंने एक ऐसी सलाह भी दी है, जिसे सुनकर गरीब मर्द सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं.

मर्दों के बराबर नहीं होती लड़कियां

कार्ला एलिया ने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं की अपनी कुछ बेयर मिनिमम ज़रूरतें होती हैं. ऐसे में मर्दों को कभी भी महिलाओं को बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए. महिलाएं ज्यादा कीमती होती हैं. वो बताती हैं कि महिलाओं को ऐसे मर्द की तलाश करनी चाहिए, जो प्रोवाइडर माइंडसेट का हो अपनी पार्टनर को बेस्ट ट्रीटमेंट दे सके. जो सारी डेट्स के पैसे दे सके और उन्हें गिफ्ट और फूल लाकर दे.

गर्लफ्रेंड रखनी है, तो ज्यादा पैसे कमाओ

कार्ला कहती है कि मर्दों के लिए रिलेशनशिप के वक्त कोई खास सैलरी नहीं मानी जा सकती लेकिन उन्हें डेटिंग के लिए उन्हें इतना कमाना चाहिए कि वो पार्टनर के खर्चे उठा सकें. अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली कार्ला बताती हैं कि महिलाएं अपना स्टैंडर्ड बताने में घबराती हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए. उसका कहना है कि लड़कियां इंवेस्टमेंट की तरह होती हैं. वो खुद को अफोर्ड कर सकती हैं लेकिन अगर कोई दूसरा ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो वहां टिकना नहीं चाहिए.

