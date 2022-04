कुत्ते को बचाने के लिए जान पर खेल गए बचावकर्मी, बर्फीली नदी में बुरी तरह फंसा था डॉगी

कभी-कभी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जिससे फिर से इंसानियत पर भरोसा होने लगता है. फिर से ये महसूस होने लगता है कि हर इंसान स्वार्थी और मौकापरस्त नही हैं. तभी तो बेजुबानों को देख कर आज भी उनका दिल पसीज उठता है. और अपनी जान की परवाह किए बिना वो उनकी जान बचाने निकल पड़ते हैं.

ट्विटर पर दो ऐसे ही वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां अलग-अलग घटनाओं में दो कुत्तों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने जान लगा दी. और आखिरकार पानी की तेज़ धार और बर्फीली नदी से एक-एक कर कुत्तों को बचा लिया गया. ट्विटर पर @LovePower_page पर एक पालतू डॉगी के रेस्क्यू का वीडीयो देखने को मिला तो वहीं IAS सुशांत नंदा ने भी ट्विटर हैंडल पर कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर फंसे कुत्ते का रेस्क्यू वीडियो शेयर किया. दोनों ही वीडियो वायरल हो गया.

बर्फीली नदी में फंसा था डॉगी, रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर

ट्विटर के @LovePower_page पर डॉग रेस्क्यू का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे 3 लाख से ज्यादा व्यूज़ और तकरीबन 20 हज़ार लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो में एक डॉगी बर्फ की चादर से ढकी नदी के बीच न जाने कैसे जा फंसा था. जैसे ही इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को मिली टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उस डॉग को खींच कर बाहर निकाला. अच्छी बात ये रही कि डॉगी के गले में पट्टा बंधा हुआ था जिससे उसे पकड़ना और खींचना आसान हो गया. हालांकि गले के पट्टे से ये भी साबित हो गया कि डॉगी किसी का Pet था लेकिन वो ऐसी जगह कैसे पहुंचा. बर्फ से जमी नदी के बीचों-बीच कैसे पहुंचा ये तो पता नहीं चला. लेकिन बचाव टीम ने बेजुबान के लिए जैसी सतर्कता और सक्रियता दिखाई वो काबिले तारीफ थी.

Humanity should be our race. Love should be our religion.

A construction worker pulls a dog being swept away by swirling water.

🎥GoodNews Correspondent pic.twitter.com/4wSuYlLowN

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 14, 2022