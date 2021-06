ये है दुनिया का सबसे जहरीला कैटरपिलर, ना दांत, ना पंजे, सिर्फ अपने कांटों से देता है दर्दनाक मौत

वैज्ञानिकों ने ढूंढी इंसानों के काम आने वाली कैटरपिलर (सांकेतिक इमेज- John Ghent)

शोधकर्ताओं ने दर्दनाक मौत देने वाले कैटरपिलर (Caterpillar) की एक प्रजाति ढूंढ निकाली है, जिनका जहर कई बीमारियों की दवाइयां बनाने के काम आ सकता है. रिसर्च में इस बात का दावा भी किया गया है कि इनके जहर से बैक्टीरिया (Bacteria) भी खत्म किए जा सकते हैं. News18Hindi

वैज्ञानिक जीवों की नई-नई प्रजातियों की खोज करते रहते हैं. जिसके बाद उनपर स्टडी की जाती है. कई बार यह जानने की भी कोशिश की जाती है कि नई प्रजाति इंसानों के काम कैसे आ सकती है.

आपको बता दें कि शोधकर्ताओं ने बेहद खतरनाक और जहरीले कैटरपिलर्स की एक नई प्रजाति ढूंढ निकाली है. अब आप सोच रहे होंगे कि जहरीले कैटरपिलर भला इंसानों के किस काम आ सकते हैं. तो हम आपको बता दें कि स्टडी के मुताबिक इन जहरीले कीड़ों का जहर मॉडर्न इलनेस (Modern Illness) के उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही इनका उपयोग पेस्ट कंट्रोल (Pest Control) के लिए भी किया जा सकता है.



यह रिसर्च किसने की है?

आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि यह शोध इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर बायोसाइंस (Institute for Molecular Bioscience) ने किया है. शोधकर्ताओं ने इस जहरीले कैटरपिलर (Venomous Caterpillar) से जुड़ी अहम जानकारी देते हुए यह भी बताया कि इनके दांत (Teeth) और पंजे (Claw) नहीं होते. रेंगने वाले इन कीड़ों के पास खुद को शिकारियों से बचाने के लिए जहर भरे काटें होते हैं. खासतौर पर बात अगर नई प्रजाति के डोरटीफेरा वुल्नेरेन्स (Doratifera vulnerans) की की जाए तो इन्हें शोधकर्ताओं ने बेयरर ऑफ गिफ्ट्स ऑफ वुंड्स (Bearer of gifts of wounds) कहा है. जो कि दिखने में नियॉन ब्लू (Neon Blue color) कलर के हैं औरदक्षिण पूर्व क्वींसलैंड (Southeast Queensland) और ब्रिस्बेन (Brisbane) के चूहे फॉरेस्ट पार्क (Toohey Forest Park) में पाए जाते हैं.



रिसर्च में इनके जहर से जुड़ी कई बातें सामने आईं

इंस्टीट्यूट के डॉ वॉकर जो कि 2017 से कैटरपिलर्स पर स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने यह प्रजाति को क्वींसलैंड के टुवूम्बा (Toowoomba) के पास मिली थी. उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इन कैटरपिलर्स के दर्द पैदा करने वाले जहर (Pain inducing venom) की वजह से वॉकर का ध्यान इन कीड़ों की ओर गया था. रिपोर्ट्स में इन कैटरपिलर्स को 'फार फ्रॉम हार्मलेस' (Far from harmless) कहा गया है. साथ ही यह भी बताया गया है कि इनका जहर मकड़ियों (Spiders) के जहर जैसा है और इनके जहर में जो विषैले पदार्थ (Toxic substance) मौजूद हैं उन्हें बायोटेक्नोलॉजी (Biotechnology) या मेडिसिन (Medicine) में इस्तेमाल किया जा सकता है.



इनका जहर बैक्टीरिया को मारने में है सक्षम

आपको यह भी बता दें कि वॉकर ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक कैटरपिलर की 59 अलग फैमिली में 150 अलग तरह के विष पाए जाते हैं. शोधकर्ताओं ने इस पर भी रिसर्च की है कैसे एवोल्यूशन (Evolution) के साथ कि अलग-अलग तरह के जहर से इतना जानलेवा कैटरपिलर बना. वॉकर ने बताया कि उनके पास मौजूद सभी प्रोटीन बेस्ड टॉक्सिन्स (Protein based toxins) के ब्लूएप्रिंट्स (Blueprints) मौजूद हैं, जिनसे अलग अलग तरह के विष बना कर उन्हें टेस्ट किया जा सकता है. डोरटीफेरा कैटरपिलर पर की गई स्टडी से यह पता चला है कि इनका जहर बैक्टीरिया (Bacteria) को मार सकता है. साथ ही इनके विश में मौजूद पदार्थ का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए किया जा सकता है. इसी कड़ी में वॉकर ने कहा कि अब बस यह जानना बाकी है कि इनके जहर में मौजूद कौनसा विषैला पदार्थ किस काम आ सकता है.