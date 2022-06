OMG ! इतना लाजवाब होता है खाना कि रेस्टोरेंट की दीवार भी चाटने लग जाते हैं लोग !

Customer Use to Lick Restaurant Wall : दुनिया में तरह-तरह की जगहें हैं और उनके अपने नियम-कायदे भी हैं. कहीं जाने के बाद आपको खाने के साथ गालियां भी सर्व की जाती हैं तो कहीं आपको खड़े-खड़े ही खाना दिया जाता है. अब आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे, जहां आने वाले लोगों को खाने के साथ-साथ यहां बनी एक दीवार (Himalayan Rock Salt Wall in Restaurant) को चाटने के लिए भी प्रेरित किया जाता है.

सुनकर हैरान रह गए होंगे आप ? हालांकि ये बिल्कुल सच बात है. अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में एक जगह है – स्कॉट्सडेल. यहीं पर बने The Mission नाम के रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को खाने के साथ-साथ रेस्टोरेंट की दीवार को जीभ से चाटकर टेस्ट करना होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि भला दीवार में ऐसा क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस दीवार की खासियत, जिसके चलते इसे चाटने के लिए रेस्तरां ग्राहकों को उत्साहित करता रहता है.

17 साल से बनी है स्वादिष्ट दीवार

The Mission रेस्टोरेंट के अंदर ये स्वादिष्ट दीवार पिछले 17 साल से बनी हुई है. यहां आने वाले लोग एक बार इस दीवार को अपनी जीभ से ज़रूर चाटकर देखते हैं. दरअसल ये दीवार पिंक हिमालयन सॉल्ट यानि गुलाबी नमक से बनाई गई है. यही वजह है कि लोग इसका टेस्ट लेना चाहते हैं और रेस्टोरेंट के स्टाफ की ओर से इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. Old Town Scottsdale में मौजूद ये रेस्टोरेंट अपने लज़ीज़ खाने के लिए तो मशहूर ही है, इस खास दीवार के लिए भी जाना जाता है. WLBT3 के मुताबिक इस दीवार को यहां के हेडशेफ लेकर आए थे, जो अब लोगों के बीच खासी मशहूर है.

…गुणकारी भी है रेस्टोरेंट की दीवार

हमारी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक दीवार को यहां आने वाले बहुत से लोग जब चाटते होंगे, तो ये कितनी बीमारियों की वजह बन सकता है? इस सवाल के जवाब में रेस्टोरेंट के स्टाफ का कहना है कि वो दीवार हिमालयन रॉक सॉल्ट से बनी है, जिसमें खुद ही क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इससे किसी को कोई बीमारी नहीं होती. फिर भी दीवार को स्टाफ की ओर से रोज़ाना पोछकर साफ किया जाता है.

