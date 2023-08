रेस्टोरेंट में निकली नौकरी, सैलरी-बोनस और सुविधाएं हैं इतनी, सुनकर कॉर्पोरेट जॉब वाले आ जाएंगे सदमे में!

जब बात नौकरी की हो तो अपने देश में बेरोज़गारी का आलम ये होता है कि लोग नौकरी के लिए कहीं भी जाने को तैयार रहते हैं. हर कोई चाहता है कि उसे जॉब के साथ-साथ ऐसी सुविधाएं मिलें, जो बिल्कुल शानदार हों. कोई सिर्फ पैसे के लिए नौकरी करना चाहता है और कोई भी काम करने को तैयार होता है तो वहीं कुछ लोग काम कहां कर रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं. ऐसे ही लोगों को सदमा देने वाला जॉब ऑफर एक रेस्टोरेंट ने दिया है.

जो लोग समझते हैं कि कंपनियों में बड़े पद पर पहुंचकर और दिन भर का तनाव लेने के बाद ही उनकी सैलरी लाखों में पहुंच सकती है, उनके लिए ये नौकरी किसी तमाचे की तरह है. दरअसल सिंगापुर के एक रेस्टोरेंट में नौकरी निकाली गई है, जिसमें वेतन तो वेतन, इसके अलावा इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि खुद को कामयाब समझने वाले लोग भी एक बार शरमा जाएं.

रेस्टोरेंट दे रहा है लाखों में सैलरी

सिंगापुर में एक रेस्टोरेंट को सर्विस क्रू और किचन क्रू की जरूरत है और उनका विज्ञापन खूब वायरल हो रहा है. यहां पार्ट टाइम नौकरी करने वालों को भी अच्छी खासी सैलरी दी जाती है और अगर फुल टाइम करना है, फिर तो सैलरी इतनी है कि सुनकर कोई भी जल जाएगा. यहां पार्ट टाइम सर्विस क्रू को प्रति घंटे के हिसाब से रेस्टोरेंट करीब 826 रुपये से 1240 रुपये के बीच पेमेंट देगा, जबकि फुल टाइम सर्विस क्रू को 2750 डॉलर से 3300 डॉलर दिए जाएंगे, जो 2 लाख 27 हजार से लेकर 2 लाख 72 हजार रुपये के बीच होगा. इतना ही नहीं, इसके साथ आपको अच्छी-खासी सुविधाएं भी मिल रही हैं.

A recruitment poster outside a restaurant here in SGP. Look at the perks pic.twitter.com/PmbW41kohp

— Gabbar (@GabbbarSingh) August 25, 2023