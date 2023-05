Video: Wildlife फोटोग्राफी के वक्त कैमरे के सामने आ धमका गैंडा, शूटिंग छोड़ शख्स को करनी पड़ी जानवर की ऐसी सेवा

सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े ढेरों वीडियोज हर रोज़ साझा और वायरल होते हैं. क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को जानवरों से जुड़े वीडियो देखना ही पसंद होता है, जिसे पूरा करने के लिए ढेरों लोग सफारियों के सफर पर निकलते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पर जंगलों की दुनिया के ढेरों पहलुओं को आम लोगों के सामने ले आते हैं. लेकिन जानवरों की दुनिया को कैमरे में कैद करना आसान नहीं होता. कई बार काम बिना मुश्किल के मुमकिन हो जाता है, लेकिन कई बार खूंखार जानवरों का सामना करने को भी मजबूर हो जाते हैं फोटोग्राफर.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर शेयर वीडियो में एक गैंडा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे शख्स के सामने आ धमका. पहले तो शख्स उसे इतने करीब देखकर डर गया, लेकिन अगले ही पल रायनो की डिमांड समझकर फोटोग्राफर ने उसे खुजली के जरिए खुश कर दिया. वीडियो को 17 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

A rhino walks straight up to him while he is filming and wants a belly scratch. 💕😂pic.twitter.com/3ff4dTU6jv

— The Figen (@TheFigen_) May 1, 2023