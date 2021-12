जिराफ के साथ गैंडे ने की सरेआम छेड़खानी, 1 लात में दिख गए दिन में तारे

आजतक आपने इव टीजिंग (EveTeasing) के वीडियोज देखे होंगे. या फिर मस्ती-मजाक में लोगों के साथ होने वाली छेड़छाड़ देखी होगी. लेकिन क्या आपने कभी दो जानवरों की छेड़छाड़ देखी है, वो भी अलग-अलग जानवरों की? इन दिनों सोशल मीडिया पर जिराफ और गैंडे का वीडियो (Rhinoceros Caught Molesting Giraffe) वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक ठिगना सा गैंडा बड़े से जिराफ को छेड़ता नजर आया. वीडियो को देखने के बाद लोगों की हंसी नहीं रुक रही.

वायरल हो रहा वीडियो किसी सफारी का नजर आ रहा है. इसमें जिराफ के पीछे घूमता गैंडा (Giraffe Rhino) नजर आया. गैंडे ने जिराफ को पीछे से ही तंग करना शुरू किया. जिराफ ने भी आव देखा ना ताव झट से गैंडे को एक लात मारी. जिराफ के पैर से पड़ी लात से गैंडा इतना घबरा गया कि झट से भाग खड़ा हुआ. जिसने भी वीडियो देखा अपनी हंसी नहीं रोक पाया.

ट्विटर पर इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुसंता नंदा ने शेयर किया. वीडियो के कैप्शन में लिखा कि गैंडा जिंदगी भर जिराफ की लात को याद रखेगा. इस वीडियो के साथ अधिकारी ने लोगों को ज्ञान की बात भी बताई. उन्होंने जानकारी दी कि जिराफ किसी भी दिशा में लात चला सकता है. साथ ही अपने फॉलोवर्स के लिए उन्होंने एक टास्क भी दिया. उन्होंने सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे तेज लात कौन मारता है? उन्होंने लोगों से गूगल का सहारा ना लेने की रिक्वेस्ट की.

The kick that the rhinoceros will remember for life…

Do you know that a giraffe can kick in any direction?

And can u guess which animal has the strongest kick in the world? No google please. pic.twitter.com/tHjX7WsiQh

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 22, 2020