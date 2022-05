एक की पीठ पर सवार होकर दूसरे परिंदे ने भरी फ्री की उड़ान, Seagull को मुफ्तखोरी की होती है आदत!

धरती पर कई जीव ऐसे होते हैं जिनकी खूबिया और खामियां बेहद जुदा होती हैं. कुछ के नाम केस साथ ऐसी पहचान जुड़ जाती है कि चाहकर भी वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते. प्रकृति और जीवों का अनोखापन आकर्षण खींच लेता है. ऐसा ही एक परिंदा है Seagull जिसके बारे में कहा जाता है कि एक मुफ्तखोर पसंद प्रजाति का वाहक है. और ऐसे कई उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं जिससे उसकी ये हरकत साबित हो जाए.

@buitengebieden के ट्विटर पेज पर भी ऐया ही एक वीडियो शेयर किया गया जो तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक Seagull दूसरे Seagull की पीठ पर सवार होकर हवा में फ्री की राइड का मज़ा लेता नज़र आया. तो एक परिंदे पर सवार दूसरे को उड़ते देख यूज़र्स को भी बहुत मज़ा आया. वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने इसके पीछे अलग-अलग वजहें भी बताईं. कुछ फ्लाइंग प्रैक्टिस कहा तो कुछ के लिए ये तोज़ हवा में बैलेंस बनाने का एक तरीका था. वीडियो को साढ़े 4 लाख व्यूज़ मिल चुके हैं.

पीठ पर सवार होकर फ्री में उड़ान भरता दिखा सीगल

वीडियो में एक सीगल दूसरे सीगल के ऊपर बैठकर हवा में उड़ते देखा गया. और इस वीडियो को कैप्शन दिया गया ‘……. seagull taking a free ride.’ ट्विटर पर इस वीडियो को देखकर यूज़र्स को खूब मज़ा आया तो वहीं कई यूज़र्स ने एक दूसरे पर सवार हवा में उड़ते परिदों को देख अपनी-अपनी समझ से इसकी वजह डिस्क्राइब की. एक यूज़र ने बताया नीचे की तरफ का पक्षी बड़ा है जबकि ऊपर सवार छोटा है. और बड़ा सीगल छोटे वाले को उड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है. और डर भगाने के लिए अपने उपर सवार कर हवा में ले आया. जब पर्याप्त प्रशिक्षिण हो गया तो उसे टक्कर मारकर पीठ से उड़ा दिया ताकी हवा के अपने डर को मात देकर उड़ान भरे. तो वहीं एक यूज़र का कहना है कि तेज़ हवा के चलते बैलैंस बनाने के लिए दो सीगल एक सात उड़ते नज़र आए.

If you’ve never have seen a seagull taking a free ride, here is a seagull taking a free ride.. 😅

🎥 Imgur: Dave D pic.twitter.com/uqS3TCrZru

— Buitengebieden (@buitengebieden) May 26, 2022