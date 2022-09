क्या उसेन बोल्ट जैसे धावक को रोबोट देंगे चैलेंज? 24 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर बनाया रिकॉर्ड; देखें वीडियो

वॉशिंगटन. जमैका के उसेन बोल्ट को भला कौन नहीं जानता. ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले बोल्ट ने एथलेटिक्स की दुनिया में 16 साल तक राज किया. 9.58 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है. वैसे रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं. पता नहीं कब कौन इस पर सिक्का जमा ले. लेकिन कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में तेजी से चीजें बदल रही है. अब इन दिग्गज एथलिट को चुनौती देने के लिए रोबोट ट्रैक पर उतर गए हैं. अमेरिका में एक रोबोट को 100 मीटर की रेस के लिए मैदान पर उतारा गया.

इस रोबोट को बनाया है ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और स्पिनऑफ कंपनी एजिलिटी रोबोटिक्स ने. दो पैरो वाले इस रोबोट ने कॉलेज के ट्रैक पर 24.7 सेकंड में 100 मीटर तक दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवा लिया.

Robot World Record: Not sure whether to be inspired or terrified? https://t.co/xevauknkpV pic.twitter.com/2SlycGFsaX

— Dan Tilkin (@DanTilkinKOIN6) September 27, 2022