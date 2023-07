रोलर कोस्टर टूटा, 3 घंटे तक हवा में लटके रहे बच्चे, डरा देने वाला वीडियो

दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो रोमांच की तलाश में हद तक गुजर जाते हैं. ऐसे लोगों की तस्‍वीरें और वीडियो अक्‍सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. लेकिन ऐसे साहसिक, खतरनाक काम करना कभी-कभी लोगों को महंगा पड़ जाता है. स्टंट के दौरान पहले भी कई अजीब और डरावनी चीजें हो चुकी हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें रोलर कोस्टर सवारी के बीच में ही रुक गया. यह देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी.

ट्विटर पर @SashaWhite पेज पर यह वीडियो शेयर किया गया है. आप भी कई बार रोलर कोस्टर राइड पर गए होंगे, लेकिन सोच‍िए अगर आप कभी इस सफर के बीच फंस जाएं तो? सोचकर ही दिल बैठ जाता है. लेकिन अमेरिका में सच में ऐसा एक वाकया हुआ जो आपको हैरान कर देगा. वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक विशाल मेला चल रहा है. उसी में लगे रोलर कोस्टर पर तमाम लोग सवारी कर रहे हैं. लेकिन बीच में ही रोलर कोस्‍टर रुक गया. क्‍योंकि उसमें टूट हो गई. इसकी वजह से उसमें बैठे कई लोग घंटों तक फंसे रहे. यह घटना रविवार को फॉरेस्ट काउंटी फेस्टिवल के दौरान विस्कॉन्सिन के क्रैंडन में हुई थी, जिसकी चर्चा काफी हुई.

Eight people hung upside down for about three hours, stuck in a roller coaster-like attraction.

Emergency happened at a festival in American Wisconsin. Local media write that seven of the eight stranded are children. According to preliminary data, everyone got off with fright. pic.twitter.com/OP3Ow3syQZ

