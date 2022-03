चांद से दिखाई देता है ये विशालकाय संसद भवन, बनाने में खर्च हुए थे 3 खरब रुपए

दुनिया में ऐसे कई इमारत हैं जो अपनी बनावट या किसी ख़ास फीचर (Special Features Of Buildings) की वजह से चर्चा में रहते हैं. चाहे भारत का ताजमहल हो या चीन का ग्रेट वॉल. इन इमारतों ने दुनिया में काफी ख्याति बटोरी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोमानिया का संसद भवन (Romania Parliament House) भी एक ख़ास फीचर के साथ बनाया गया है. जी हां, इस देश का संसद भवन चांद (Parliament Seen From Space) से नजर आता है. ये इतना बड़ा है कि चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स को भी ये भवन भी दिखाई देता है.

रोमानिया में बने इस संसद भवन को इंसानों द्वारा बनाए गए इमारतों का बाप कहा जाता है. ये इतना बड़ा है कि चाँद से ही दिख जाता है. रोमानिया के राजधानी बुकारेस्ट में बने इस संसद भवन को बनाने में बीस लाख मजदूर लगे थे. इसे बनाने में करीब तीन खरब रुपए लगे थे और जब ये बन गया, वैसे ही यहां के तानशाह का शासन खत्म हो गया था. इसकी वजह था तानशाह द्वारा अपने देश की भूखी जनता को खाना देने की जगह संसद भवन बनवाने में पैसे उड़ाना.

भुखमरी के दौरान संसद में खर्च हुए तीन खरब रुपए

तानशाह नहीं देख पाया संसद भवन

रोमानिया के आखिरी तानाशाह Nicolae Ceaușescu ने बनावाया था. उसने भुखमरी से जूझ रही अपनी जनता को खाना देने की जगह इस विशाल संसद भवन को बनाने में तीन खरब रुपए रुपए खर्च कर दिए. इसके बाद देश में रोमानियन क्रान्ति हुई जिसमें तानाशाह और उसकी बीवी को दीवार से सटाकर गोली से उड़ा दिया गया.

अंदर से दिखता है आलीशान

13 साल में हुआ तैयार

इस संसद भवन को बनाने में 13 साल लगे. 1997 में ये बनकर तैयार हुआ. इसकी दीवारें 8 मीटर ऊँची है और ये 3 लाख 65 हजार स्क्वायर मीटर में फैली हुई है. इस इमारत के अंदर 23 अलग-अलग हिस्से हैं और उसमें करीब एक हजार बेहतरीन नक्काशीदार कमरे. जिसमे से 70 प्रतिशत कमरे खाली रहते हैं. इस इमारत की बिजली का बिल सालभर में साढ़े चार करोड़ रुपए आता है जो एक छोटे से शहर के बराबर है.

