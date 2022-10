50 हजार क्षमता वाले स्टेडियम में पहुंचे 77 हजार दर्शक; अचानक गिरा स्टेडियम का छज्जा; देखें वायरल Video

Viral Video: मैच को लेकर फैंस की दीवानगी कई बार सारी हदें पार कर जाती है. दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक फुटबॉल मैच के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ. कहा जा रहा है कि स्टेडियम में सिर्फ 50 हजार लोगों के लिए बैठने की क्षमता थी. लेकिन मैदान पर 77 हजार लोग पहुंच गए. फिर क्या था. स्टेडियम के एक हिस्से का छज्जा गिरने से दर्जनों लोग घायल हो गए. बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों की जान बची. अफरा तफरी के चलते मैच के बाद होने वाले क्लोजिंग सेरेमनी को रद्द करना पड़ा.

ये फुटबॉल मैच चिली की राजधानी सैंटियागो में कोलो कोलो स्टेडियम में चल रहा था. दरअसल स्टेडियम के 33 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए इस मैच का आयोजन किया गया था. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम में फैंस खूशी से झूम रहे थे. तभी स्टेडियम का एक हिस्सा गिर गया. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए.

🚨#BREAKING: A structure at the grandstand part of the Colo-Colo stadium has collapsed in #Chile, while it was full of fans below. pic.twitter.com/WysZzddHrB

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) September 30, 2022