Rose Day पर सिंगल लोगों का टूटा दिल, ट्विटर पर छाए हैं ज़बरदस्त मीम्स, Valentine's Day पर क्या होगा!

Rose Day 2023 Memes: आज से Valentine’s Week की शुरुआत हो रही है और प्यार करने वालों के लिए इस हफ्ते का हर एक दिन बेहद खास होता है. कुछ लोग तो पूरे साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं, ताकि वो अपने पसंद के लड़के या लड़की को प्रपोज़ कर सकें. ऐसे में 7 फरवरी से ही उनके इज़हार की शुरुआत हो जाती है, जो 14 फरवरी आते-आते पूरे शबाब पर पहुंच जाता है.

Valentine’s Week की शुरुआत 7 फरवरी को Rose Day से हो जाती है. ऐसे में प्यार के पंछियों के लिए तो ये पूरा हफ्ता किसी त्यौहार की तरह होता है लेकिन ज़रा सोचिए सिंगल लोगों का क्या होता होगा? ट्विटर पर Rose Day 2023 से जुड़े ऐसे ही मीम्स वायरल हो रहे हैं. चलिए नज़र डालते इन्हीं मज़ेदार मीम्स पर …

#RoseDay

It is said that he is still waiting pic.twitter.com/LQXJNbXlY0 — Kumar Manish (@kumarmanish9) February 6, 2023

Others – Rose day , prapose day, chocolate day , teddy day , promise day, hug day, kiss day, velentine day Me – pic.twitter.com/BhHl2krJwK — abhay_ydv (@abhayYabhi) February 1, 2023

When you finally remember that a bouquet of roses is the perfect gift for Rose Day!#roseday #valentine pic.twitter.com/gM4wax8Ca4 — The Balloon (@TheBalloondotin) February 5, 2023

प्यार ही प्यार …बेशुमार

यूं तो आप अपना शौक पूरा करने के लिए डिजिटल रोज़ अपने चाहने वालों को भेज सकते हैं और प्यारे-प्यारे मैसेज भी दे सकते हैं. प्यार को कोई पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो सिर्फ एक भावना होती है, जो अपने प्रिय लोगों तक आपको पहुंचाने होते हैं. आज से अगले 7 दिन तक प्रपोज़ डे, हग डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे और चॉकलेट डे से होकर वैलेंटाइंस डे तक प्यार का मौसम यूं ही चलता रहेगा. अगर आप सिंगल हैं, ते इस मौसम में अपने लिए किसी को ढूंढ सकते हैं और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो यही वक्त है कमिटेड हो जाने का.

