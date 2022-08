आंखों को बुरी तरह भ्रमित करता है Optical Illusion, 5 सेकेंड भी बर्दाश्त करना है मुश्किल !

Amazing Optical Illusion : ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. एक बार और ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. ये आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा है एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion), जो पिछली पहेलियों (Mind Puzzles) से बिल्कुल अलग है.

दिलचस्प ये है कि इसमें आपको कुछ ढूंढकर नहीं निकालना है और न ही किसी और जानवर की शक्ल में कोई और छिपा है. जो कुछ भी तस्वीर में दिख रहा है, वो सीधा-सीधा है. आप उसे देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. बस आपने तस्वीर पर ज़रा भी गौर किया (Picture Will Move after 5 Second) तो आंखें धोखा खाने लगेंगी. जो सामने है वो भी आपको झूठ लगने लगेगा.

स्थिर हैं फिर भी चलने लगेंगे पैटर्न

ये चैलेंज Lenstore नाम की कॉन्टैक्ट लेंस फर्म ने लोगों के लिए रखा था. इस अनोखी तस्वीर की खासियत ये है कि दिखने में ये एक आम सी पैटर्न तस्वीर है, जो रंगों से बनाई गई है. अब भला पेंटिंग में भी कोई मूवमेंट हो सकता है क्या? तस्वीर में यूं तो गति नहीं होती लेकिन इस तस्वीर को आप 5 सेकेंड भी गौर से देखेंगे तो इसमें राउंड शेप में बने हुए रैंक्टेंगल यानि आयत अपने आप गोल-गोल घूमते हुए नज़र आने लगेंगे. आप रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये नहीं रुकेंगे. यही तो इस तस्वीर का फरेब है, जो ऑप्टिकल एल्यूज़न के तौर पर बनाया गया है. पहले आप तस्वीर को देखिए, फिर हम आपको इसकी वजह समझाएंगे.

इस तस्वीर को आप 5 सेकेंड भी गौर से देखेंगे तो इसमें राउंड शेप में बने हुए रैंक्टेंगल यानि आयत अपने आप गोल-गोल घूमते हुए नज़र आने लगेंगे. (Credit- Lenstore)

आखिर क्यों घूम रही है तस्वीर

वैज्ञानिकों का मानना है कि आकार, जगह, पोज़िशन और रंगों का बेहद चतुराई से किया गया इस्तेमाल है, जो हमारी आंखों और दिमाग को ठग रहा है. हम जानते हैं कि तस्वीर में बनी चीज़ें चल नहीं सकतीं, फिर भी आंखें ये नहीं मान पा रही हैं. कुछ वैज्ञानिक इसे इनवॉलंट्री आई मूवमेंट का नतीजा बताते हैं तो कुछ का मानना है कि हमारी दृष्टि के मोशन डिटेक्टर न्यूरॉन्स के बदलाव से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और हमें तस्वीर चलती हुई मालूम पड़ती है.

