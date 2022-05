1 लाख में बिक रही है रोटी बनाने की मशीन, लोग बोले- 'जाने दो, हम घर में ही सीख लेंगे'

Roti Making Machine Worth 1 Lakh : रोटी सुनने में तो बेहद साधारण और आसान ही डिश लगती है, लेकिन इसे बनाने में काम ढेर सारा होता है. पहले तो आटा गूंथना, फिर इसे गोल-गोल बेलना और फिर तवे पर सेंककर तैयार करना. इतना सब कुछ करना अगर नहीं आता है, तो एक रोबोटिक मशीन बनाकर (Rotimatic Machine) तैयार की गई है, जिसकी कीमत 1.11 लाख रुपये रखी गई है. जी हां, घर में मुफ्त मिलने वाली रोटी (Roti Making Machine) की कीमत सुनकर आ गया न चक्कर ?

रोटी बनाने का संघर्ष (Roti Recipe) अक्सर लोगों को तब ही समझ में आता है, जब उन्हें ये खुद से बनानी पड़ती है और फिर गोल रोटी के ताने तो कई बार ज़िंदगी भर चलते रहते हैं. फिर भी इन सबकी कीमत मिलाकर 1 लाख 11 हज़ार तो नहीं हो सकती. वो भी हमारे देश में, जहां रोटी रोज़ाना के भोजन का अहम हिस्सा मानी जाती है. इंटरनेट पर जब से लोगों इतनी महंगी रोटी बनाने की मशीन देखी है, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा.

आटा गूंथकर रोटी बना देगी लखटकिया मशीन

रोटी बनाने वाली मशीन का नाम है रोटीमैटिक ( Rotimatic). रोबोटिक मशीन की वेबसाइट पर इसकी खूबी बताते हुए कहा गया है – ‘रोटीमैटिक दुनिया की पहला संगठित समाधान है. ये आटे को मिलाता है, गूंथता है, बेलता है और पकाता और फुलाता भी है. ये ऑल इन वन है.’ इतना ही नहीं ये मशीन वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी और रोटी को भी स्मार्ट बना देगी. मशीन से सामान्य रोटी के अलावा, मसाला रोटी, पूरी, टॉर्टिला, पिज्ज़ा, हर किस्म की रोटियां तैयार हो सकती हैं. मशीन में सारी सामग्री डालने के बाद सिर्फ एक टच से रोटी बनकर तैयार हो जाएगी.

No need for goil roti wali, have your own rotimatic. It saves your panadol cost #DigitalLife pic.twitter.com/aucBMMdjDW — Block_Diversity v.8 ™️ (@i_bot404) April 1, 2021

लोगों ने कहा – नहीं, नहीं, हम खुद ही बना लेंगे

इतनी सारी खूबियों वाली मशीन की कीमत 1 लाख 11 हज़ार रुपये रखी गई है. इसे देखने के बाद तो हमारे इंटरनेट यूज़र्स ने एक से बढ़कर एक कमेंट करने शुरू कर दिए. एक यूज़र ने लिखा – मुझे आज पता चला कि एक मशीन 999 अमेरिकन डॉलर में रोटी बनाती है.

Today I learned there’s a machine called a Rotimatic that makes your roti for USD999! pic.twitter.com/8BMphclo9z — _ (@_livebait) August 11, 2020

If you want divorce buy Rotimatic pic.twitter.com/Z6lJLfMSqr — Ravana (@Ravana2020) April 19, 2021

वहीं कुछ यूज़र्स ने इलेक्ट्रिक रोटी मेकर की फोटो डालकर पूछा है तो क्या ये कचरा था ?

So finally the Roti making machine Rotimatic is availble for India, guess the price…. Rs. 1,11,000/-!

I think I will start learning how to make rotis myself — (@Devarya) December 22, 2021

कुछ यूज़र्स का तो कहना था कि अब वे रोटी की कीमत समझ चुके हैं और घर पर ही इसे बनाना सीखने की सोच रहे हैं.

