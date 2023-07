हिरण के पीछे पड़ा खूंखार रॉयल बंगाल टाइगर, नदी के किनारे खूब दौड़ाया, लेकिन...

रॉयल बंगाल टाइगर्स को धरती पर सबसे शक्तिशाली और खूंखार श‍िकार‍ियों में से एक माना जाता है. इसकी अगर किसी पर नजर पड़ जाए और श‍िकार करने का मन बना ले तो फ‍िर बच निकलना मुश्क‍िल ही नहीं नामुमक‍िन होता है. इसील‍िए सभी जंगली जानवर इससे कोसों दूर रहना ही पसंद करते हैं. क्‍योंकि कोई भी शिकार बाघ के घातक जबड़े से बच नहीं सकता. मगर एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी हिरण से मात खा जाता है.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda)ने यह वीडियो शेयर किया है. कैप्‍शन में उन्‍होंने लिखा, श‍िकार और होंठ के बीच बहुत सी चीजें होती हैं. बाघ अक्सर अपने शिकार को पकड़ने में असफल होते हैं. अमेरिकी क्षेत्र जीवविज्ञानी जॉर्ज स्कॉलर ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक रिसर्च की थी और बताया था कि बाघ के शिकार की सफलता दर केवल 5 फीसदी के आसपास है. हालांकि, उनकी कुशल रणनीति पूरी दुनिया में मशहूर है.

हिरण का भी कोई जवाब नहीं

रॉयल बंगाल टाइगर्स की शिकार करते कई वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्‍ध हैं.मगर इनमें से कई हैं, जब बाघ के हाथ से श‍िकार निकल जाता है और वह काफी मेहनत के बाद भी हाथ मलता रह जाता है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. बाघ के सामने एक हिरण पड़ जाती है; उसे अपना श‍िकार नजर आने लगता है. बाघ पहले तो निगरानी करता है और फ‍िर हमला कर देता है. हिरण भी कम नहीं. दौड़ने और कूदने के मामले में उसका कोई जवाब नहीं. वह बाघों से बहुत तेज भाग सकते हैं, लेकिन कई बार वे हिम्‍मत हार जाते हैं. जब भी वे डर के मारे पीछे देखते हैं तो उनकी हिम्‍मत जवाब दे देती है और उनकी गत‍ि कम हो जाती है. इससे बाघों के लिए उनका शिकार करना काफी आसान हो जाता है.

Many things happen between the cup & the lip😊😊

Tigers are often unsuccessful in catching their prey.The success rate of tiger hunt based on observations in Kanha National Park,by US field biologist George Schaller is around 5% only. pic.twitter.com/8SkU70oTO6

— Susanta Nanda (@susantananda3) July 13, 2023