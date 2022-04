चलती गाड़ी से गिरा यात्री का iPhone, ढूंढने के लिए 5 किलोमीटर तक पैदल चला RPF जवान !

iPhone Dropped from Train : नया-नवेला फोन हाथ से अगर छूट जाए, तो लगता है जान ही छूट रही है. ठीक इसी तरह एक यात्री का नया-नवेला आईफोन (iPhone lost during travel) किसी बच्चे के हाथ से छूट गया. चलती ट्रेन से आईफोन नीचे गिरता देखकर यात्री के होश उड़ गए. फिर उसकी तलाश करने के लिए वो अपने भाई के साथ अगले स्टेशन पर उतरा भी, लेकिन 15 किलोमीटर ढूंढने (RPF Constable Walks 5km to Retrieve iPhone) के बाद भी फोन नहीं मिला.

घटना महाराष्ट्र की है, जहां मोहम्मद कुरैशी नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ देहरादून एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था. कुर्ला के रहने वाले कुरैशी ने हाल ही में 75 हजार रुपये का एक आईफोन खरीदा था, जिसकी 5000 रुपये की मासिक किश्त भी पूरी नहीं हुई थी. यात्रा के दौरान ये फोन किसी बच्चे के हाथ से ट्रेन से नीचे गिर गया. यहां से शुरू हुआ फोन को ढूंढने का सिलसिला.

15 किलोमीटर ढूंढने पर भी नहीं मिला फोन

फोन गिरने की जानकारी मिलते ही मोहम्मद कुरैशी और उनके भाई ने विरार स्टेशन पर उतरना मुनासिब समझा. वहां से फोन को ढूंढते-ढूंढते दोनों 15 किलोमीटर दूर सैफाले पहुंच गए, लेकिन फोन उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया. यहीं उनकी मुलाकात रेलवे कॉन्सटेबल रामधन मीणा से हुई. जब उन्होंने कुरैशी से पूछा कि वो क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्हें पूरी बात बताई गई. इसके बाद पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर लगे मीणा ने फोन की तलाश का जिम्मा उठा लिया.

5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मिला फोन

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मीणा ने फोन ढूंढने के लिए 5 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग की. आखिरकार उन्हें फोन रेलवे ट्रैक पर मिल ही गया. जब उन्होंने फोन के मालिक का वेरिफिकेशन कर लिया, तो फोन कुरैशी को लौटा दिया. पेशे से स्क्रैप डीलर कुरैशी फोन पाकर खुश हो गए. उधर रामधन मीणा को उनकी शिद्दत और ईमानदारी के लिए एक सर्टिफिकेट और कैश का इनाम दिया गया. मीणा साल 2012 से रेलवे में गैंगमैन का काम कर रहे थे और उन्हें प्रमोट करके पेट्रोलिंग का काम दिया गया था.

