Russia-Ukraine War : धमाकों के बीच भी ज़िंदा हैं प्यार की कहानियां, कपल ने अस्पताल में रचाई शादी

Ukraine Crisis : रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War News ) की तमाम तस्वीरें सामे आ रही हैं. कुछ रुलाने वाली हैं तो कुछ सोच में डाल देने वाली. इसी बीच एक तस्वीर ऐसी आई है, जो सुर्खियों में है. ये वीडियो एक अस्पताल के अंदर का है, जहां एक युवा जोड़ा अपनी यूनिफॉर्म में ही शादी (ukrainian couple married in hosptital in kyiv ) रचा रहा है. शादी करने वाले दूल्हा-दुल्हन पेशे से डॉक्टर बताए जा रहे हैं.

इस वीडियो को मीडिया आउटलेट Nexta (Belarusian Media Outlet) की ओर से साझा किया गया है, जिसमें युवा डॉक्टरों का जोड़ा अस्पताल के अंदर ही एक साथ जीने-मरने की कसम खा रहा है. वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा गया है – ‘कीव में डॉक्टरों ने अस्पताल में ही शादी कर लेने का फैसला किया.’

जंग के बीच ही कर ली शादी

वायरल हो रहे वीडियो को देखकर आप भावुक हो जाएंगे. जहां कीव में हर तरफ गोले और मिसाइलें दग रही हैं, उसी बीच हाथ में हाथ डाले हुए ये जोड़ा साथ-साथ जीने-मरने की कस्में खा रहा है. उनके सामने खड़ा एक शख्स शादी की रस्में पूरी करवा रहा है. उनके बगल एक महिला और अस्पताल के कुछ और लोग भी नज़र आ रहे हैं. शादी की रस्म पूरी होने के बाद सभी जोड़े को बधाई भी दे रहे हैं.

❗️In #Kyiv, doctors decided to get married right in the hospital pic.twitter.com/IfUD928PrI

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022