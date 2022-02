'कोई युद्ध के लिए पैदा नहीं होता' आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो, मिले 3 मिलियन व्यूज़

Russia Ukraine War के बीच सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यूक्रेन के लोगों की हिम्मत की तारीफ सभी कर रहे हैं और खासकर उन नागरिकों की, जो हथियार उठाने में पीछे नहीं हट रहे. इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ रूस-यूक्रेन के संघर्ष को ही देख रही है. इसी बीच बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर हैंडल से यूक्रेनियन सेना (Ukraine Army Viral Video) का एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं.

आनंद महिंद्रा के शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि यूक्रेन (Ukraine Latest News) के सैनिक अपना परिचय पिता, ड्राइवर, छात्र और बिजनेसमैन के तौर पर दे रहे हैं. वीडियो के आखिरी में एक दिल छू लेने वाला संदेश दिया गया है कि ‘हम में से कोई भी युद्ध के लिए पैदा नहीं हुआ है, लेकिन हम अपने देश की रक्षा के लिए यहां मौजूद हैं’. वीडियो आज की परिस्थिति पर सटीक बैठ रहा है.

1 मिनट के वीडियो में बड़ा संदेश

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कैप्शन दिया गया है – ‘ये वीडियो साल 2014 में बनाया गया था, जो मौजूद हालात के साथ मैचकर रहा है. संघर्ष का कड़ा और ज़िंदगी बदल देने वाला प्रभाव वैसा का वैसा है.’ वीडियो को अब तक 3.5 मिलियन यानि 35 लाख से भी ज्यादा बार देखा गया है. मिनट भर का ये वीडियो लोगों को इमोशनल कर रहा है. इसे 5 हज़ार से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है.

This video was apparently made by them in 2014. It will always stand the rest of time. The harsh, life-altering impact of conflict is unchanging… pic.twitter.com/U2yCkxMbGB

— anand mahindra (@anandmahindra) February 27, 2022