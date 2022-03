Viral : डरे-सहमे, भागते लोगों के बीच पियानो बजाती हुई महिला, 30 लाख लोगों ने देखा वीडियो

Russia Ukraine War के बीच तरह-तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इनमें से कुछ आंखों में आंसू ला देती हैं तो कुछ झकझोर कर रख देने वाली हैं. देश छोड़कर जाने वालों के चेहरे, अपनों से बिछड़ जाने का डर और बहादुरी की तमाम तस्वीरें रोज़ाना दिख रही हैं. इसी बीच इंटरनेट पर एक पियानिस्ट महिला (Ukraine Woman Pianist Video ) का वीडियो वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जिसमें वो भागते-परेशान लोगों के बीच एक मीठी सी धुन (What a Wonderful World) बजा रही है.

ये वीडियो यूक्रेन के ल्वीव स्टेशन का बताया जा रहा है. रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जिनके चेहरे हैरान-परेशान हैं. उनकी जद्दोज़हद ज़िंदगी बचाने की है और वे दूसरे देशों में पलायन की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच एक महिला बैठी हुई पियानो पर What a Wonderful World नाम की ट्यून बजा रही है. ये वीडियो लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है.

30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

वीडियो को ट्विटर पर पत्रकार एंड्र्यू मार्शल ने शेयर किया है. उन्होंने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- ल्वीव स्टेशन के बाहर थके हुए शरणार्थी पूर्वी यूक्रेन के भाग रहे हैं. एक पियानिस्ट यहां बैठकर What a Wonderful World की धुन बजा रही है. ये खौफनाक तरीके से खूबसूरत है. इस वीडियो को 30 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद कोई भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पा रहा.

Outside Lviv station, which is thronging with exhausted refugees fleeing war in eastern Ukraine, an accomplished pianist is playing “What a Wonderful World.” It’s hauntingly beautiful. pic.twitter.com/Xm5itr8jl7

लोगों के दिल को छू गई धुन

वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद किया है और हज़ारों बार इसे रीट्वीट किया गया है. इस वीडियो पर यूज़र्स ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि इस धुन ने उन्हें रुला दिया. एक यूज़र ने लिखा – ये बेहद खूबसूरत है. मेरी आंखों में आंसू आ गए. संगीत ही ज़िंदगी है. एक अन्य यूज़र ने लिखा – बेचारे लोग बेघर हो रहे हैं, ठंड में भूखे मर रहे हैं. ये दिल तोड़ देने वाला है.

And the world does nothing to help Ukraine. THIS IS A REALLY SICK WORLD! https://t.co/6jVl74DFyV

— Erik Luczak (@ErikLuczak) March 5, 2022