कीव में मिसाइल हमले से कॉफी शॉप में मच गया तूफान, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है. रूस ने यूक्रेन में कीव, खारकीव और अन्य प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए हैं. ऐसे में हर जगह तबाही का आलम है. रूस के न्यूक्लियर अटैक की धमकी के बीच यूक्रेन भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है. इस बीच जंग के मैदान से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसे देख कर आप हिल जाएंगे.

मिसाइल और ड्रोन हमलों ने यूक्रेन के बिजली नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पिछले दो हफ्तों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हुई है. ऐसा ही एक मिसाइल हमला कॉफी शॉप के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक महिला अपने ग्राहक के लिए कॉफी बना रही है, तभी अचानक, एक मिसाइल उनकी दुकान से कुछ ही मीटर की दूरी पर गिरा. ऐसे में उनके दुकान में तबाही मच गई. ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो. चारों तरफ सामान गिरने लगे.

