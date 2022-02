आधा टंकी तेल ले यूक्रेन को बम से उड़ाने चले थे रुसी सैनिक, रास्ते में दुश्मनों से ही मांगा पेट्रोल!

दुनिया इन दिनों रुस-यूक्रेन वॉर (Russia Ukraine War) से जूझ रहा है. देखते ही देखते रुस ने यूक्रेन पर कहर बरपा दिया है. वॉर से जुड़ी खबरें इस समय सुर्ख़ियों में है. हर कोई इसकी अपडेट जानना चाहता है. रुस दुनिया भर के निशाने पर आ चुका है. नाटो (NATO) सहित तमाम प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन ने इस हमले को गैरजरुरी घोषित कर दिया है. इस बीच दो रुसी सैनिकों की तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर की गई. ये दोनों यूक्रेन पर हमला करने के लिए निकले थे लेकिन एक बेवकूफी की वजह से दोनों यूक्रेन के हाथ लग गए. अब दोनों को यूक्रेन में कैद कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, दोनों रुस से यूक्रेन पर अटैक के लिए निकले थे. लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी का फ्यूल चेक नहीं किया. आधे रास्ते में ही उनकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो यूक्रेन की सेना के हाथ लग गए. दोनों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया. अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्या दोनों टैंक चला रहे थे या कोई अन्य लड़ाकू वाहन? लेकिन इतना बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा के अंदर ही उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन में मदद के लिए जाना पड़ा.

यूक्रेन की राजधानी कीव के इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट ने दोनों की तस्वीरें शेयर की. इसमें दोनों के हाथों में हथकड़ी नजर आई. न्यूज कन्फर्म हुई कि दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है. इन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर घोषित कर दिया गया है. इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कहा जा रहा है कि पेट्रोल खत्म होने के बाद ये दोनों ठंड में ठिठुरने लगे थे. इस वजह से मदद के लिए दोनों दुश्मनों के पास ही जा पहुंचे.

These two Russian idiots in Shevchenkove, Kharkiv oblast, had their vehicle sputtered out.

Guess what they did?

They came to a local Ukrainian police station.

And asked if they could have some fuel. pic.twitter.com/HmaUNORQL3

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 27, 2022