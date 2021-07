जंगली भालू से है महिला की गहरी दोस्ती, एक साथ खाते हैं खाना और बिस्तर भी करते हैं शेयर

Veronica ने अपने भालू Archie के साथ फोटोशूट भी कराया है. (Credit- VERONIKA DICHKA)

VERONIKA के साथ भालू न सिर्फ फिशिंग के लिए जाता है, बल्कि उसकी मदद भी करता है. (Credit- VERONIKA DICHKA)

किसी को डॉग से प्यार होता है तो किसी को बिल्लियों से. हालांकि रूस में एक महिला (Pet Lover Woman) को प्यार है एक बड़े से भालू (Woman's Best Friend is Bear) से. प्यार भी इतना कि एक पल को भी महिला उसे अकेला नहीं छोड़ती. Veronika Dichka को जो भी इतने बड़े भालू ( woman goes fishing with giant bear) के साथ देखता है, वो उसकी बहादुरी का कायल हो जाता है.Russia की रहने वाली Veronika Dichka के पास एक बड़ा सा ब्राउन बियर है. इसे देखकर लोगों की तो सांसें अटक जाती हैं, लेकिन वेरोनिका को इस भालू से बहुत प्यार है. ये भालू रोज़ाना नोवोसिबिर्स्क ( Novosibirsk, Russia) की झील में अपनी मालकिन के साथ मछली पकड़ने जाते हैं. भालू (Giant Bear) का नाम आर्ची (Giant Archie) है, और उसे छोटी सी नाव में मालकिन के साथ सवारी करना बेहद पसंद है.वेरोनिका ( Veronika Dichka) की मुलाकात आर्ची (Giant Bear)) से तब हुई, जब साल 2019 में वेरोनिका ने उसकी जान सफारी पार्क में बचाई थी. उन्होंने एक साथ इतना वक्त बिताया कि वेरोनिका को यकीन हो गया कि ये विशालकाय भालू कभी उसे धोखा नहीं देगा. वे एक साथ मछली पकड़ने के लिए झील में गए और यहां उनका एक-दूसरे पर भरोसा कायम हो गया. अब वेरोनिका कहती हैं कि आर्ची और वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद है. आम तौर पर इंसानों का मांस खाने के शौकीन भालू के साथ रहते हुए भी वेरोनिका को यकीन है कि उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा.वेरोनिका न सिर्फ खुद आर्ची के साथ रिश्ते को खूबसूरत मानती हैं, बल्कि वो इसे दुनिया को भी दिखाना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने आर्ची के साथ एक फोटो शूट भी कराया. वो कहती हैं कि अब आर्ची उन्हें मां की तरह देखता है, जो एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ सोते भी हैं. उसे जब भी डर लगता है, वो उसके पीछे छिपने की कोशिश करता है. आर्ची को पानी बहुत पसंद है और उसे नाव में सैर करना अच्छा लगता है. वेरोनिका को अपने बियर के साथ रहना पसंद है. उन्हें देखकर बाकी लोग उनके साहस की तारीफ करते हैं, क्योंकि भालू एक जंगली जानवर है, जिसके साथ रहना हर पल खतरा मोल लेने जैसा है.