पूर्व PM लिज ट्रस के लिए इस एयरलाइंस ने जारी किया स्पेशल बोर्डिंग पास! लिखा कहीं भी जाओ

Viral News: इस वक्त पूरी दुनिया में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस की चर्चा है. गुरुवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. प्रधानमंत्री बनने के महज छह सप्ताह के बाद ही उनकी कुर्सी चली गई. ऐसे में ट्रस के बेहद छोटे कार्यकाल के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीम्स और पोस्ट की बाढ़ आ गई है. हर कोई अपने अंदाज में उन्हें विदा कर रहा है. आयरलैंड की एक एयरलाइन ने तो मजाक-मजाक में उनके लिए एक स्पेशल बोर्डिंग पास जारी कर दिया.

रायनएयर ने ट्विटर पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए विशेष रूप से जारी एक बोर्डिंग पास शेयर किया है. पोस्ट में, बोर्डिंग पास की एक तस्वीर पर लिखा है कि वो यूके के गैटविक एयरपोर्ट से कहीं भी जा सकती हैं. इस पोस्ट को अब तक लाखों लोगों ने लाइक किया है. साथ ही लोग इस लगातार कमेंट भी कर रहे हैं.

इतना ही नहीं रायनएयर ने ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ ला दी है. वो लगातार ट्रस के बेहद छोटे कार्यकाल का मजाक बना रहे हैं.

Where next for Liz? Mick Lynch might put in a good word. pic.twitter.com/sP7zZnz3Z7

— Ryanair (@Ryanair) October 20, 2022