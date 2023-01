बेघर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाकर सेल्समैन ने जीता दिल, TV पर दिखाया कार्टून! लोगों ने जी भरकर दीं दुआएं

बड़प्पन यह शब्द सुनने में जितना आसान है उतना ही मुश्किल होता है इससे निभा पाना. कभी बड़े से बड़ा अमीर इंसान भी इस शब्द के मायने भूल जाता है तो कभी बेहद आम इंसान अपने कर्म से दुनिया को दिखा जाता है कि क्या होता है बड़प्पन. दरियादिली और बड़ा पं केवल पैसों से नहीं आते बल्कि आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि खुद से छोटों के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि बेसहारा के चेहरे पर मुस्कान ला सकें. सोशल मीडिया पर एक सेल्समैन का ऐसा ही विडिओ वायरल हो रहा है जहाँ उसका बड़प्पन देख लोग अपना दिल हार बैठे.

ट्विटर के @KaptanHindustan पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शोरूम के बाहर खड़ा एक सेल्समैन बेघर बच्चों के लिए उनका मनपसंद कार्टून शो चलाता दिखाई दिया. सेल्समैन की इस दरियादिली ने लोगों का दिल जीत लिया. फिर तो लोगों ने जी भर भर कर उस सेल्समैन को बरक्कत की दुआएं दीं.

शोरूम की टीवी पर बेघर बच्चों को दिखाया कार्टून शो

वायरल वीडियो एक शोरूम के बाहर का है शोरूम इलेक्ट्रॉनिक्स का है. जिसकी शीशे की दीवारों से आरपार सब कुछ देखा जा सकता है. इसी के बाहर शोरूम का सेल्समैन हाथ में रिमोट लेकर खड़ा है. और बाहर से अंदर की टीवी पर कुछ सर्च कर रहा है. वहीं बाहर कुछ बेघर बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं. इन बच्चों की नजरों में टीवी को लेकर जो कौतूहल दिखा उसे वो सेल्समैन ने समझा पूरा करने की कोशिश की. फिर बच्चों से पूछ बैठा कि ‘क्या देखना है’? इसके बाद बच्चों का मनपसंद कार्टून शो टीवी पर लगाया और बच्चे मुस्कुराते हुए उसका लुत्फ उठाने लगे. ज़ाहिर है वह बच्चे टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते थे. ऐसे में भला वो अपने शौक कैसे पूरे करते. लिहाजा सेल्समैन ने अपनी दयालुता से उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर थी.

Store incharge let’s homeless street kids choose what to watch on the display TV every evening. pic.twitter.com/ElOPGL61Fb

— Gautam Trivedi (@KaptanHindustan) January 5, 2023