San pedro prison: साउथ अमेरिकी देश बोलीविया में दुनिया की सबसे खराब जेल है. यह जेल देश की राजधाली ला पाज़ में स्थित है. जेल का नाम ‘सैन पेड्रो जेल’ है. इस जेल के बारे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसमें कोई गार्ड नहीं है. जेल को उसमें कैद क्रिमिनल्स ही चलाते हैं, वे अपना इंसाफ खुद करते हैं. अभी इस जेल में लगभग तीन हजार कैदी हैं.

डेलीस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मामले में क्रिमिनल्स की फैमिली भी जेल में उनके साथ रहती हैं, क्योंकि यह अफवाह है कि उनके साथी और बच्चे बाहर रहने की बजाय जेल के अंदर अधिक सुरक्षित हैं. जेल के अंदर कैदियों की एक ‘काउंसिल’ है, जो नियम बनाती है, जिसमें सजा के भी रूल्स भी शामिल हैं.

रेपिस्ट्स को पूल में दी जाती है फांसी

बलात्कारियों और बच्चों से छेड़छाड़ करने वालों के साथ कथित तौर पर जेल में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ व्यवहार किया जाता है, जिसमें चाकू मारना सबसे आम सजा है. लेखक रस्टी यंग के अनुसार, जब कोई यौन अपराधी जेल में आता है, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसे गलियारे से ले जाती है. अपराधी को बिजली का झटका दिया जा सकता है, चाकू मारा जा सकता है या पीट-पीटकर मार डाला जा सकता है. जेल में एक भयानक स्विमिंग पूल भी है. जिसका उपयोग कई फांसी में किया गया है, जहां कैदी मरते हुए क्रिमिनल के लिए एक साथ बैंड बजाते हैं.

जेल में होती ड्रग्स की तस्करी

लेखक रस्टी यंग ने रिश्वत देकर जेल में प्रवेश किया और अपनी बुक ‘मार्चिंग पाउडर’ को पब्लिश करने से पहले 4 महीने तक वहां रहे, जो कैदी थॉमस मैकफैडेन की कहानी पर आधारित थी. थॉमस मैकफैडेन एक ड्रग तस्कर था. इसने सैन पेड्रो के अंदर बड़े पैमाने पर चल रही ड्रग्स की तस्करी पर से पर्दा भी हटा दिया.

Bolivia’s largest prison, San Pedro, has a society within itself, with no guards inside the walls. It has shops and restaurants run by inmates. Inmates elect their own leaders, get jobs to pay for their cell’s rent, and can even live with their wives and children. pic.twitter.com/gyDcddIG8h

