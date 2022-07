सैंड आर्ट के ज़रिए कारगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, 53 सेकेंड के वीडियो में दिखाया पूरा सफर

26 जुलाई, यानि वो दिन जिसे हिन्दुस्तान कभी नहीं भुला सकता. वो तारीख जो हज़ारों जवानों की कुर्बानी को याद दिलाया है. वो दिन जिसे पाकिस्तान के नापाक मंसूबे के तौर पर याद किया जाता रहेगा. उस धोखे की याद दिलाने वाला दिन जब चोरी छुपे घुसपैठ कर पाकिस्तान से युद्ध की दावत दी थी. लंबी लड़ाई औऱ कई जवानों के शहीद होने के बाद युद्ध में तो फतह हासिल हो गई लेकिन उन माओं और बच्चों के आंसू नहीं सूखे जिनके अपनों ने जान की बाज़ी लगा दी.

ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट पद्म श्री सुदर्शन पटनायक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अलग अंदाज़ में कारगिल दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. वीर जवानों की कुर्बानी को अपनी कला के ज़रिए नमन करता 53 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया जिसे देखकर लोग भावुक हो उठे. न जाने कितने ही घरों के चिराग बुझने की याद दिलाते वाले इस दिन तो हिन्दुस्तान करगिल दिवस और विजय दिवस के रूप में मनाता है.

सैंड आर्ट के ज़रिए विजय दिवस की श्रद्धांजलि

सुदर्शन पटनायक हर खास मौके पर अपनी सैंड आर्ट के ज़रिए ज़बरदस्त कला का प्रदर्शन करते है और अपने ही अंदाज़ में ट्रीब्यूट देते हैं. कारगिल दिवस पर भी उन्होंने जो श्रद्धांजलि अर्पित की उसने सभी की आंखें नम होने पर मजबूर कर दिया. कैमरे के सामने रेत के ज़रिए पहाड़ पर विजय दिवस के उस पल को उकेरा गया जिस वक्त विजय परचम लहराया था जवानों ने, इसी के साथ दिवंगत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ज़रा याद करो कुर्बानी गीत ने माहौल को और गमगीन कर दिया. फिर से वो क्षण याद आंखों के आगे तैर गए जब हर सुबह जवानों की कुर्बानी का समाचार देखने-सुनने को मिलता था.

#KargilVijayDiwas Tribute to the brave Martyeres of the Indian Army.

I am Sharing My SandArt animation. #JaiHind 🇮🇳 @adgpi pic.twitter.com/xSq5b7SFY1

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) July 26, 2022