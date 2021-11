सामने आया 'संस्कारी' चोर का वीडियो, भगवान के पैर छूकर उड़ा ली मंदिर की दान पेटी

भारत में लोगों के मन में भगवान के प्रति काफी आस्था है. आस्था का आलम ये है कि यहां तो चोर भी चोरी से पहले भगवान से आशीर्वाद लेता है. जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक मजेदार वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो को महाराष्ट्र के ठाणे में कैद किया गया. इस वीडियो में एक चोर मंदिर से दानपेटी चुराता (Robbery Video In Temple) नजर आया. लेकिन इस दौरान उसने कुछ ऐसा किया कि लोगों की हंसी छूट गई.

मामला 9 नवंबर का बताया जा रहा है. ठाणे के इस मंदिर से घटना की राटा दानपेटी गायब हो गई. सुबह पुजारी ने जब मंदिर का दरवाजा खोला तो पाया कि दानपेटी गायब थी. खोपत इलाके के हनुमान मंदिर में हुई इस चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई. जब मंदिर आई पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो वीडियो में चोर दिख गया.

दानपेटी से एक हजार लेकर फरार हुआ था चोर

चोर ने मंदिर में रात को सेंध लगाई. इसके बाद वो अंदर आया. उसके हाथ में मोबाइल भी देखा गया. चोर ने मास्क लगाया हुआ था. पहले स्ने इधर उधर देखा और इसके बाद भगवान के नजदीक आया. उसने सबसे पहले भगवान के पैर छुए. इसके बाद सामने रखी दानपेटी को उठा लिया. देखते ही देखते चोर रफूचक्कर हो गया. वीडियो में जैसे ही चोर ने भगवान के पैर छुए, हर कोई हैरान रह गया.

#Maharashtra: Thief touches #God‘s feet before STEALING donation box from #temple in #Thane | #Viral #Video pic.twitter.com/1rdHTe9rl0

— Journalist Anurag K Sason (@AnuragSason) November 13, 2021