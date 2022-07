अपनी जान जोखिम में डाल बचाई बिल्ली की जान, बाहर आते ही कुत्ते को मुश्किल में छोड़ चली गई कैट

जिस तरह इंसानों में कई तरह की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं. ठीक उसी प्रकार जानवर भी होते हैं. कुछ में एक-दूसरे के प्रति प्यार, दया औj सबकी मदद का भाव रहता है, वहीं बहुत से लोग ऐसे होते है जो पहले तो किसी की मदद करना नहीं चाहते, और अपनी मदद करने वाले का एहसान भी नहीं मानते. एक कुत्ते और बिल्ली के वायरल वीडियो में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

Wildlife viral video में कुत्ते का मददगार और एक बिल्ली का स्वार्थी भाव देखेंगे आप. ट्विटर पेज @Happydog___पर शेयर वीडियो में एक कुत्ते ने पानी में डूबती बिल्ली को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. लेकिन जैसे ही बिल्ली पानी से बाहर आई, उसने पानी में गिर चुके कुत्ते को पलटकर देखा भी नहीं. वीडियो को 16 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले और 68 हज़ार से ज्यादा लाइक किया गया.

कुत्ते हमेशा दूसरों की मदद करना जानते हैं

दुनिया में स्वार्थी लोगों की कमी नहीं, ठीक उसी तरह नि:स्वार्थ भाव से दूसरों पर उपकार करने वाले भी भरे पड़े हैं दुनिया में. वायरल वीडियो में एक बिल्ली तालाब में गिरकर डूबती दिखाई देती है. हालांकि वो किनारे पर ही थी, लेकिन वो बाहर निकल पाने समर्थ नहीं हो पा रही थी. कैट को इस हाल में देख एक कुत्ता बाहर खड़ा बैचैन हो रहा था उसे बचाने के लिए. बहुत सोचने-समझने के बाद आखिर उसने कोशिश की और बिल्ली को बचा लिया, लेकिन जिस दौरान वो बिल्ली को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त बिल्ली उसे ही पंजा मारने लगी. और तो और बिल्ली को बचाने में कुत्ता खुद पानी में गिर गया, तो बाहर निकल चुकी बिल्ली ने मुश्किल में फंसे डॉगी को पलटकर देखा तक नहीं.

Good job doggy 👍 We are proud of you 😍😍 pic.twitter.com/ZYViUIcsxR

— Happy Dog (@Happydog___) July 20, 2022