जिद्दी बच्चे को डराने के लिए मां ने दिखाई चप्पल, हाथ में हथियार देखते ही भागा, लोग बोले- 'लाजवाब है मां की चप्पल'

हर माता पिता अपने बच्चों को बेहद प्यार करते हैं. उन्हें इतना दुलार करते हैं कि कई बार उनके बिगड़ जाने का भी डर रहता है. उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखना उन्हें ज़रा सी चोट लग जाने पर सिर पर आसमान उठा लेना माँ की पुरानी आदत होती है. इसीलिए कई बार बच्चे इतने जिद्दी हो जाते हैं कि माता पिता का कहना ही नहीं मानते भले ही वो उनकी फायदे की बात हो ऐसे में माँ को अपना वही पुराना हथकंडा अपनाना पड़ता है जो कभी फेल साबित नहीं होता. वो है माँ की चप्पल. जिसे देखते ही हर बच्चा, चुपचाप मान जाता है हर कहना.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है माँ की चप्पल. ट्विटर अकाउंट @Figensport पर शेयर वीडियो में एक जिद्दी बच्चा लकड़ी की अलमारी में छुप जाता है. माँ के कई बार कहने पर भी वो बाहर नहीं निकलता. लेकिन जैसे ही मां ने पैरों से निकालकर हाथ में थामी चप्पल. देखते ही डर से भाग चला शैतान बच्चा. वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

The most effective method for discipline is mother slippers.

We have all experienced the mother slippers! 😂 pic.twitter.com/6M8NXl0oi2

